Видео читателя ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили

В Центр тревоги чуть после 19 часов поступило сообщение о ДТП на 172-ом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись автомобили Saab и Peugeot, сообщает Tartu Postimees.

Saab двигался в сторону Таллинна и на участке, где проводятся ремонтные работы, оказался на встречной полосе, где столкнулся с ехавшим в сторону Тарту Peugeot.

Скорая помощь для проверки состояния здоровья доставила в больницу 50-летнего водителя и 55-летнюю пассажирку Peugeot, а также 37-летнего пассажира Saab. 39-летний водитель Saab не пострадал. Оба водителя были трезвы.