Литовские пограничники около границы с Беларусью ФОТО: Reuters

Власти Литвы ввели чрезвычайное положение в нескольких регионах страны, опасаясь повторения на своих границах попыток массового прорыва мигрантов с территории Беларуси в Польшу. В 50 километрах от эпицентра самого серьезного в Европе миграционного кризиса люди по-прежнему ходят в спа-салоны и ужинают в ресторанах, значительные проблемы пока испытывают только водители грузовых автомобилей, застрявшие в очередях к пропускным пунктам. Однако в Вильнюсе считают ситуацию серьезной угрозой национальной безопасности и не исключают, что обратятся за военной помощью в НАТО.

Литовский город Друскининкай находится в девяти километрах от белорусской границы в двух часах езды от Вильнюса. Обычно он переполнен туристами из Литвы, Беларуси, Латвии и Польши. Номера в спа-отелях нужно бронировать здесь за два месяца, причем вне зависимости от сезона.

Казалось бы, несколько дней назад курортная жизнь должна была остановиться, поскольку Литва объявила чрезвычайную ситуацию в десятикилометровой зоне вдоль границы.

Литовские власти обеспокоены ситуацией в Польше, литовские пограничники сообщают, что белорусские силовики перевезли часть мигрантов оттуда к литовской границе. Около сотни мигрантов движутся вдоль границы в сторону Польши и сейчас находятся около Друскининкайского района.

Но в городе-курорте так ничего и не изменилось. Спа-отели переполнены, у ресторанов стоят очереди. Впрочем, если раньше тут были только туристы, то сегодня к ним присоединились военные, полиция и сотрудники европейского пограничного агентства Frontex.

Страдают водители грузовиков

"Полиции стало гораздо больше, они тут практически живут", - говорит местный житель Вайдас. "Обычно три экипажа полиции, сейчас около десяти. Армия тоже есть. Но это ничего страшного, все нормально", - объясняет еще один местный житель Аурис.

Строительство забора на границе Литвы и Беларуси ФОТО: Reuters

В соседней деревне Капчаместис на улицах нет почти никого, кроме военных. 15 из 20 посетителей местного магазина - военнослужащие, большинство клиентов местной столовой - также военные и пограничники. Примерно каждый десятый контакт в "Тиндере" (приложении для романтических знакомств) - военный.

Однако ни на быт местных жителей, ни на свободу передвижения усиленное присутствие силовиков не влияет. Изабелла, которая приехала в Капчаместис из Польши, говорит, что при пересечении границы ЧС не почувствовала, а военных и армии в Польше даже больше.

"Я не боюсь полиции, они хотят меня защищать. Сейчас нам нужно бояться за людей [то есть мигрантов - ред.] и что-то делать, но что? Это первая новость по телевизору - польскому, российскому и американскому. Это очень тяжелая ситуация, мы люди, мы хотим помогать людям. С другой стороны, по всему миру проблема с мусульманами", - говорит Изабелла.

Но если пересечь границу между Литвой и Польшей все еще довольно просто, то выехать за пределы ЕС становится все сложнее. На границе между Литвой и Беларусью выстроилась десятикилометровая очередь из фур.

"Стоим уже 17 часов, если таким же темпом будем двигаться, то еще часов 15. Обычно [для перехода границы требуется] часов 10. На всех границах сейчас полный коллапс. Польша закрыла один переход, люди поехали через Литву. На некоторых КПП стоят еще дольше, трое-четверо суток, тут еще как-то двигается", - говорит дальнобойщик Виктор.

Неоднозначное отношение к мигрантам

Польша закрыла КПП "Кужница" из-за рекордного числа мигрантов на границе. А в приграничных районах Литвы, в 50 км от КПП "Кужница" и в 30 км от Гродно, где, по сообщениям СМИ, мигранты собираются перед выходом на границу, люди видели их только по телевизору. И среди местных жителей нет согласия по вопросу о том, как к ним относиться.

Елена ФОТО: BBC

Елена живет на самой границе с Беларусью и говорит, что в этих местах иностранцы с неевропейской внешностью вряд ли останутся незамеченными. "Друскининкай - очень маленький город, тут даже туристов сразу видно, им [мигрантам - ред.] тут спрятаться невозможно. Если я увижу, позвоню в полицию, - говорит она. - Не понимаю этих молодых польских девочек, которые ходят по лесу и оставляют им еду, не представляю, чтобы моя дочка делала такие вещи".

"Здесь в Друскининкае люди обсуждают ситуацию, это давит психологически, но самих мигрантов я не видел. Если он не с ножом, то нечего бояться, но много хорошего про них [мигрантов - ред.] не говорят. Я много лет жил в Германии, это люди другой культуры, они живут по-другому", - соглашается еще один местный житель, Вайдас.

Аурис, напротив, готов помогать: "Некоторые тут боятся мигрантов, а я нет. Если встречу, просто пройду мимо. Если попросят помочь - помогу, чем смогу… Не знаю чем, может, деньгами".

Сваюнас живет рядом с границей и тоже готов помогать мигрантам: "Я их не боюсь. Думаю, они такие же люди, как мы. Если бы я мог, я бы помог. Я пока никого не видел. Не знаю, должна ли помогать страна".

Литовский политолог Лауринас Йонавичус считает, что вопрос мигрантов разделил общество: "В Литве есть мнение, что надо их отталкивать, потому что это вопрос нашей безопасности. Есть люди, которые говорят, что это нарушение прав человека и надо что-то делать. Конечно, это дилемма: люди мерзнут и это нехорошо".

"Это Лукашенко их привез"

Официальная Литва не собирается менять позицию и пропускать мигрантов через границу, как это было в начале лета. В июне-июле литовские пограничники задержали за нелегальное пересечение границ более четырех тысяч человек, их размещали в палатках, старых школах и общежитиях. Людям не хватало воды, еды и элементарных средств гигиены.

Мигранты в Беларуси на границе с Польшей ФОТО: BelTA via REUTERS

В конце лета тактика Литвы поменялась. Вместо того, чтобы отправлять мигрантов в лагеря, их начали отталкивать назад в Беларусь. В итоге людям, в том числе детям, приходилось жить в лесу неделями и месяцами.

"Все месседжи белорусской пропаганды на это и направлены: посмотрите, как плохо обращаются с этими людьми. Но проблема в том, что это Лукашенко их привез, толкает и не пускает назад", - считает Лауринас Йонавичус.

Власти Беларуси считают, что в миграционном кризисе виноваты страны ЕС, которые отказываются принимать мигрантов. Президент Александр Лукашенко также говорил, что ранее Беларусь была барьером на пути нелегальных мигрантов в Европейский союз, однако с учетом введения против страны санкций ей стоит задуматься, нужно ли делать это дальше.

Одновременно с эскалацией ситуации на границе с Польшей литовские СМИ сообщили, что 500 мигрантов были переброшены белорусскими силовиками к литовской границе. За последнюю неделю литовские пограничники разворачивали от 20 до 300 мигрантов в сутки.

"Если бы мы не защитили нашу границу и не начали бы останавливать, их было бы уже больше 50 тысяч. Мы бы с трудом справились с таким количеством, - сказал замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус Русской службе Би-би-си через неделю после эскалации на польской границе. - Мы не можем себе позволить подвергаться гибридным атакам и новыми волнам нелегальной миграции".

Абрамавичус не стал комментировать ситуацию в Польше, где пограничники сообщили как минимум о семи смертях среди мигрантов, преимущественно от переохлаждения. Однако литовская сторона хорошо понимает, что нечто подобное может случиться и на их границе.

"Если их пригласили белорусские власти с целью туризма, если они получают белорусские визы, если они платят за [туристические] пакеты, то белорусские власти несут полную ответственность. На литовской границе смертей не было, - продолжает Абрамавичус. - Если кто-то пытается пересечь границу, мы помогаем гуманитарными пакетами, но перейти не даем".

По его словам, Литва собирается оказывать давление на международное сообщество, чтобы проблема решалась на уровне ЕС. Прямой диалог с Александром Лукашенко или официальной Москвой он исключает. "Не говорили и не будем. Зачем говорить с теми, кто проявляет гибридную агрессию против нас?", - заключает Абрамавичус.

Литва ждет войны?

Политолог Лауринас Йонавичус считает, что именно переговоры - цель Лукашенко. "Он хочет легитимности, он создал эту проблему для того, чтобы с ним разговаривали, может, чтобы ему еще и деньги платили, он следует турецкому сценарию. Он хочет показать, что он важен и нужен, а все эти проблемы с выборами не так важны. А этого мы не можем позволить", - считает он.

Литовские военные на границе с Беларусью ФОТО: Reuters

По его словам, Лукашенко не хочет войны, однако ради дестабилизации ситуации и углубления кризиса он пойдёт на все. А это значит, что сценарий военного конфликта исключать нельзя. "Если послушать его риторику, он постоянно говорит, что будут провокации с литовской и польской стороны, что в принципе значит, что он сам будет создавать эти провокации, а потом винить Польшу и Литву", - добавил Йонавичус.

Об угрозе вооруженного противостояния ранее также официально заявляла Польша и МИДы трех стран Балтии.

"Надо делать все возможное, чтобы это не переросло в военный конфликт, нужно участие разных стран и организаций, чтобы разрешить это мирно", - считает Арнольдас Абромавичус.

По его словам, Литва может попросить помощь у партнеров по НАТО, в том числе военную. Первым этапом была бы просьба о консультациях, однако литовские власти еще не определились даже с этим пунктом. Возможность обращения в НАТО также рассматривают Польша и Латвия. "Эта гибридность создает много проблем, - говорит Йонавичус. - Непонятно, где уже агрессия, а где только провокации".

Мигранты убегают

Чрезвычайная ситуация, введенная в некоторых районах Литвы, покрывает не только приграничную зону. Власти опасаются эскалации также в местах проживания мигрантов. В четырех из пяти литовских центров размещения иностранцев вспыхнули беспорядки ровно тогда же, когда началась эскалация на польской границе.

Летом литовские власти посетили один из лагерей, которые были построены для мигрантов, прибывающих с белорусской территории ФОТО: Reuters

Теоретически это значит, что мигрантов, которые содержатся в центре, должны лишить мобильной связи. Начальник одного из таких центров в литовском городе Пабраде Александрас Кисловас сказал Русской службе Би-би-си, что телефонов нет у тех, кто был задержан решением суда, остальных руководство лагеря лишать связи не собирается.

"Они пользуются связью, у 100 человек есть частные адвокаты, им нужно согласовывать процессуальные вопросы. Но если будут моменты, связанные с массовыми беспорядками или попытками массовых побегов, телефоны могут забрать", - говорит он.

С начала ведения ЧС мигрантам разрешены встречи только с близкими родственниками, представителями НПО и адвокатами. То есть, с журналистами им общаться нельзя.

По словам Кисловаса, условия проживания в лагере заметно улучшились. Летом люди жили в многоэтажных домах и палатках, а сейчас палатки заменены на контейнерные домики. Здесь есть пять секторов; каждый из них рассчитан на 150 человек, во всех секторах есть свои тренажерные залы, санузлы, души и горячая вода.