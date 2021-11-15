С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно всего из трех европейских стран

Испания, Мальта и Ватикан входят в так называемый "зеленый" список стран, то есть с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 случаев на 100 000 человек за последние две недели. В Испании он составляет 49 случаев, на Мальте – 71,52, а в Ватикане он равен нолю.

При въезде из Италии, Монако, Португалии, Франции, Швеции и Финляндии от требования самоизоляции с 15 ноября можно освободиться, предъявив справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В этих странах из "желтого" списка показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.

В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) с 15 ноября входят Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словения, Словакия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.