Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 37%
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 37% в недельном сравнении.
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 37% в недельном сравнении.
С 8 по 14 ноября в Эстонии были выявлены 7010 новых случаев заражения. Это на треть меньше, чем неделей ранее, когда заболели 11 144 человека.
Показатель снижается вторую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1365 случаев на 100 000 населения, снизившись с 1736 неделей ранее.
По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа - 2690 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа (569 случаев).