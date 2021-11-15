Число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии за неделю снизилось на 37%

С 8 по 14 ноября в Эстонии были выявлены 7010 новых случаев заражения. Это на треть меньше, чем неделей ранее, когда заболели 11 144 человека.

Показатель снижается вторую неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1365 случаев на 100 000 населения, снизившись с 1736 неделей ранее.