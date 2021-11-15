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Испанка Мугуруса прервала победную серию Контавейт

Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт. ФОТО: HENRY ROMERO

Анетт Контавейт сыграет в полуфинале проходящего в Мексике итогового турнира Женской теннисной ассоциации, несмотря на проигрыш испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе, пишет Rus.ERR.

Одержав победу в первых двух матчах в своей подгруппе, сильнейшая теннисистка Эстонии проиграла Мугурусе со счетом 4:6, 4:6. В итоге в полуфинал вышли Контавейт с первого места в подгруппе и Мугуруса со второго.

Из второй подгруппы в полуфинале примет участие испанка Паула Бадоса, а вторая участница определится по итогам матча белоруски Арины Сабаленки и гречанки Марии Саккари.

До встречи с Мугурусой Контавейт выиграла 12 матчей подряд, а из последних 30 игр одержала победу в 28. Эстонка также впервые вошла в ноябре в десятку лучших теннисисток мира.

С середины августа Контавейт тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов.

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