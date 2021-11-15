Испанка Мугуруса прервала победную серию Контавейт
Анетт Контавейт сыграет в полуфинале проходящего в Мексике итогового турнира Женской теннисной ассоциации, несмотря на проигрыш испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе, пишет Rus.ERR.
Анетт Контавейт сыграет в полуфинале проходящего в Мексике итогового турнира Женской теннисной ассоциации, несмотря на проигрыш испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе, пишет Rus.ERR.
Одержав победу в первых двух матчах в своей подгруппе, сильнейшая теннисистка Эстонии проиграла Мугурусе со счетом 4:6, 4:6. В итоге в полуфинал вышли Контавейт с первого места в подгруппе и Мугуруса со второго.
Из второй подгруппы в полуфинале примет участие испанка Паула Бадоса, а вторая участница определится по итогам матча белоруски Арины Сабаленки и гречанки Марии Саккари.
До встречи с Мугурусой Контавейт выиграла 12 матчей подряд, а из последних 30 игр одержала победу в 28. Эстонка также впервые вошла в ноябре в десятку лучших теннисисток мира.
С середины августа Контавейт тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов.