Испанка Мугуруса прервала победную серию Контавейт

Одержав победу в первых двух матчах в своей подгруппе, сильнейшая теннисистка Эстонии проиграла Мугурусе со счетом 4:6, 4:6. В итоге в полуфинал вышли Контавейт с первого места в подгруппе и Мугуруса со второго.

Из второй подгруппы в полуфинале примет участие испанка Паула Бадоса, а вторая участница определится по итогам матча белоруски Арины Сабаленки и гречанки Марии Саккари.

До встречи с Мугурусой Контавейт выиграла 12 матчей подряд, а из последних 30 игр одержала победу в 28. Эстонка также впервые вошла в ноябре в десятку лучших теннисисток мира.