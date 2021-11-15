Количество безработных снизилось за квартал на 7400 человек

В третьем квартале было 39 900 безработных, что на 7400 человек меньше, чем в этот же период прошлого года. Безработными были 23 100 мужчин и 16 800 женщин, половина из них не имела работы менее шести месяцев.

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, число безработных стабильно движется в направлении докризисных показателей. «Период пандемии добавил пару десятков тысяч безработных, однако за последние кварталы их количество стабильно уменьшается. К уровню безработицы до начала пандемии, когда показатель колебался от четырех до пяти процентов, мы еще не подошли, но уже приблизились. Отдельный вопрос, как продолжающееся распространение коронавируса повлияет на нас в ближайшие месяцы», – сказала Пыллуяэр.

В третьем квартале уровень безработицы был 5,7% и это самый низкий показатель этого года. «Последний раз столь низким был показатель в первом квартале прошлого года, когда он составлял 5,1%. При этом еще год назад уровень безработицы был 7,6%», – пояснила Пыллуяэр.

Занятых в третьем квартале среди 15–74-летних было 657 600 человек. «Это также демонстрирует движение в направлении докризисного уровня. В это же время прошлого года занятых было 652 000», – добавила аналитик. С полной занятостью в третьем квартале трудились 87% занятых, с частичной занятостью – 86 000 человек. Среди работающих с частичной занятостью более половины, или 68% были женщины.

Работников с недостаточной занятостью, или тех, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, в третьем квартале было 4900 человек, что является самым низким показателем за последние годы.

Неактивных на рынке труда было 278 300 человек. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.

Уровень безработицы показывает, какая часть экономически активного населения, т.е. рабочей силы не имеет работы.