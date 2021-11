Существуют стереотипные – уже давно перешедшие в мифы – представления о национальном характере. Поначалу кажется, что авторы картины следуют мифам. Лора – упорная и упёртая финка; раз уж ей приспичило съездить на крайний Север, чтобы увидеть петроглифы Белого моря и прикоснуться к истокам человечества, то она горы своротит, поймет, что предприятие безнадежно, но не отступится. Все, как в «Улиссе» Альфреда Теннисона: but strong in will//To strive, to seek, to find, and not to yield. (Буквально. «Но быть сильным в воле стремиться, искать, находить и не сдаваться». Вениамин Каверин в романе «Два капитана» сделал эти слова девизом своего героя Сани Григорьева – в книге ни звучат так: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но мы знаем, что эти слова записал в своем дневнике капитан Роберт Скотт. Он достиг Южного полюса, но проиграв гонку к нему Руалю Амундсену; тот достиг цели несколькими днями раньше. На обратном пути, уже умирая от холода, Скотт записал в своем дневнике эти строки. Вероятно, он понял Теннисона немного иначе: не сдаваться, даже если ты не нашел того, чего искал. Здесь такая интерпретация ближе к истине: ведь Лора так и не увидела петроглифов, хотя сделала все возможное.)