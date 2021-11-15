В то время как для защиты Польши на границу отправлены сотни солдат, многие, живущие в приграничье люди в последние месяцы каждый день занимаются тем, чтобы помочь проскочившим пограничников мигрантам. Иногда убежище предлагают в собственном доме, кормят и после отправляют их в путь в надежде, что они успешно доберутся до Западной Европы, пишет Postimees .

«Кто-то считает меня очень смелой, кто-то сумасшедшей, а кто-то считает, что я просто работают против Польши», - говорит живущая примерно в 13 километрах от польско-белорусской границы Касия Ваппа, сидя в комнате на стуле, на котором несколько недель назад сидел нелегально перешедший границу марокканец. «Смотри, вот он», - показывает она фотографию, которую сделала себе на память. Приведенный из леса мужчина с непривычной внешностью сидит за столом вместе с детьми Ваппа, перед ним кусок пиццы. «Это – Мустафа», - говорит она с умилением.