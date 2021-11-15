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  • Женская сборная Эстонии по баскетболу обыграла Великобританию в отборе ЧЕ-2023

Женская сборная Эстонии по баскетболу обыграла Великобританию в отборе ЧЕ-2023

Женская сборная Эстонии по баскетболу. ФОТО: fiba

В воскресенье в домашнем отборочном матче чемпионата Европы по баскетболу женская сборная Эстонии обыграла Великобританию - 72:69.

На большой перерыв команды ушли при счете 35:41, но во второй половине встречи хозяйки площадки переломили ход игры, сумев в напряженной концовке вырвать победу, пишет Rus.ERR.

Эта игра стала последней в составе сборной Эстонии для опытной Мерике Андерсон, которой в декабре исполнится 40 лет. Ветеран набрала в матче 10 очков, а самой результативной у победительниц стала Йоханна Элийзе Тедер - 15 баллов.

В параллельном поединке этой группы сборная Греции обыграла Португалию - 64:57.

После двух туров в группе G лидирует Греция, выигравшая оба своих матча. У Португалии и Эстонии по одной победе и одному поражению. Британки проиграли две игры.

В финальную часть чемпионата Европы, который пройдет в 2023 году, выйдут 10 победителей групп, а также четыре лучшие команды, ставшие в своих группах вторыми.

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