За сутки в Эстонии скончалось 17 человек с коронавирусом

Среди новых заразившихся 302 человека не были вакцинированы, а 209 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 15 ноября в больницах находится 544 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 430 человек, из которых 317 человек (73,7%) не были вакцинированы, у 113 человек (26,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончались 17 человек: 53-летняя женщина, 64-летняя женщина, 66-летняя женщина, 69-летняя женщина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, 72-летние мужчина и женщины, 76-летний мужчина, две 87-летние женщины, две 89-летние женщины, 92-летняя женщина, 96-летние мужчина и женщина.

За сутки ввели 1065 доз вакцины. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 114 266 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.