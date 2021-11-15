Таллиннскому рождественскому рынку - быть. Но в меньшем размере

Рождественский рынок должен открыться в следующую пятницу, он будет работать до 2 января.

До коронавирусной пандемии рождественская ярмарка обычно оставалась открытой до 7 января, но, поскольку надежды на толпу туристов из России в начале года нет, рынок закроется немного раньше.

«Мы сделали все необходимые приготовления и очень оптимистично настроены открыть рождественскую ярмарку 26 ноября. В прошлом году на Ратушной площади тоже было меньше домиков, чем обычно, но в целом дела шли хорошо», - сказала старейшина Кесклинна, центристка Моника Хауканымм.

Она добавила, что ее нисколько не беспокоит то, что в прошлом году на рождественской ярмарке было меньше торговцев. «Зато здесь было больше места и воздуха - мне всегда казалось, что на рождественской ярмарке немного тесновато», - сказала старейшина района.

По его словам, на этот раз на площади не будут возводить большую сцену.

На этой неделе будет принято решение о том, можно ли будет на рождественской ярмарке встретить Санту. «Если ситуация с короной сложная, делать нечего. В прошлом году у нас тоже была голограмма Санты», - сказала Хауканымм.

В прошлом году с Сантой возникла неожиданная проблема. "Хотя в прошлом году настоящего Санта-Клауса не было, появилось несколько самопровозглашенных Санта-Клаусов. Без всяких договоренностей и согласований появился Санта в своем мундире и начал общаться с детьми. Управа Кесклинна хочет, чтобы если на рождественской ярмарке присутствует Санта-Клаус, то это был бы человек, личность которого мы знаем, который проверен и безопасен», - сказала Хауканымм.

Большие световые цепочки над Ратушной площадью и всевозможные другие световые и прочие украшения появятся в Старом городе в любом случае.

«Они обязательно будут, потому что, когда людям приходится ограничиваться прогулками на свежем воздухе, рождественское настроение нужно создавать по-другому. Если нет большой вечеринки и праздничной программы, то рождественское настроение и установленные повсюду освещение и украшения - это то, что еще можно сделать, и мы обязательно это сделаем», - пообещала Хауканымм.