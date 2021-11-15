Таллиннской рождественской ярмарке - быть. Но в меньшем объеме

Ярмарка должна открыться в следующую пятницу, она будет работать до 2 января.

До коронавирусной пандемии рождественская ярмарка обычно работала до 7 января, но, поскольку надежды на толпу туристов из России в начале года нет, она закроется немного раньше.

«Мы сделали все необходимые приготовления и очень оптимистично настроены открыть рождественскую ярмарку 26 ноября. В прошлом году на Ратушной площади тоже было меньше домиков, чем обычно, но в целом дела шли хорошо», - сказала старейшина Кесклинна, центристка Моника Хауканымм.

Она добавила, что ее нисколько не беспокоит то, что в прошлом году на ярмарке было меньше торговцев. «Зато здесь было больше места и воздуха - мне всегда казалось, что на рождественской ярмарке немного тесновато», - сказала старейшина района.

По ее словам, на этот раз на площади не будут строить большую сцену.

На этой неделе будет принято решение о том, можно ли будет на рождественской ярмарке встретить Санту. «Если ситуация с короной останется плохой, делать нечего. В прошлом году у нас тоже была лишь голограмма Санты», - сказала Хауканымм.

В прошлом году возникла неожиданная проблема. "Хотя настоящего Санта-Клауса не было, появилось несколько самопровозглашенных. Без всяких договоренностей и согласований вдруг появлялся Санта в своем наряде и начинал общаться с детьми. Управа Кесклинна хочет, чтобы в том случае, если на рождественской ярмарке присутствует Санта-Клаус, это был бы человек, личность которого нам известна, который проверен и безопасен», - сказала Хауканымм.

Большие световые цепочки над Ратушной площадью и всевозможные другие световые и прочие украшения появятся в Старом городе в любом случае.

«Они обязательно будут, потому что, когда людям приходится ограничиваться прогулками на свежем воздухе, рождественское настроение нужно создавать по-другому. Если нет большой вечеринки и праздничной программы, то рождественское настроение и установленные повсюду освещение и украшения - это то, что еще можно сделать, и мы обязательно это сделаем», - пообещала Хауканымм.