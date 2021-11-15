Пн, 15.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Генсек НАТО обратился к России с важным призывом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. ФОТО: Kenzo Tribouillard

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть прозрачной в ее военных действиях, а также предотвратить эскалацию и снизить напряжение вокруг Украины.

Соотвествующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе по окончании встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек констатировал, что в недавние недели наблюдалась "большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы", равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.

"НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военных действий. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину", - заявил Столтенберг.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back