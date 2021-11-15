Генсек НАТО обратился к России с важным призывом

Соотвествующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе по окончании встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Генсек констатировал, что в недавние недели наблюдалась "большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы", равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.