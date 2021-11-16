Информацию о долге удалили, но пятно осталось
Бывшего клиента канувшей в Лету Starman больше десяти лет преследует несуществующий долг. Теперь дело дошло до угроз и размещения информации на столбе позора. Банки отказывают в кредитах.
Бывшего клиента канувшей в Лету Starman больше десяти лет преследует несуществующий долг. Теперь дело дошло до угроз и размещения информации на столбе позора. Банки отказывают в кредитах.
В конце сентября Дмитрий (полное имя редакции известно) почувствовал себя человеком неприличным: «У меня хорошая зарплата, никаких кредитов и долгов, нет даже кредитной карточки. Потребовался небольшой кредит, который, как я считал, должны были дать без разговоров. Но, поскольку я человек дотошный, ходатайства подал в разные банки, чтобы сравнить предложения. Каково же было мое удивление, когда на мой запрос из всех банков посыпались отказы. И только один из них сообщил: "К сожалению, мы не можем выдать Вам кредит в настоящий момент, поскольку на основании данных Creditinfo Eesti AS (creditinfo.ee) или Krediidiregister OÜ (taust.ee) у Вас существуют действующие задолженности"».
Дмитрий бросился проверять указанные регистры и если в первом не нашел никакой информации о себе, то во втором красовалась надпись о том, что он должен чуть больше 37 евро, причем сообщение было оставлено инкассо-фирмой. Откуда растут ноги этой истории, Дмитрий догадался сразу.