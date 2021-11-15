Часть мигрантов перебралась через белорусское ограждение на КПП границы с Польшей

Как сообщает в своем телеграм-канале госиздание «СБ - Беларусь Сегодня», у пункта пропуска «Брузги» началась давка. СМИ констатирует, что часть белорусского забора беженцы уже сломали.

Кроме того мигранты собирают хворост для костров возле пункта пропуска.

Утром 15 ноября находящиеся на белорусско-польской границе мигранты собрали вещи, собрались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги».

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.