Картина дня: миграционный кризис усугубляется, самые желанные работодатели и спад уровня заражаемости
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 ноября.
Самым желанным работодателем 2021 года, т. е. предприятием, в котором жители Эстонии в этом году хотели бы работать больше всего, стала компания Wise. В первую тройку, наряду с LHV Pank, вошел новичок рейтинга Bolt Technology. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4471 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 511. Скончалось 17 человек. Читать далее...
В конце июля мы писали о борющемся с опухолью спинного мозга 18-летнем Тони, сестра которого обратилась за помощью, чтобы отправить брата на операцию в Германию. Юноша скончался в воскресенье вечером в 10:25. Читать далее...
В то время как для защиты Польши на границу отправлены сотни солдат, многие, живущие в приграничье люди в последние месяцы ежедневно занимаются тем, что помогают проскочившим границу мигрантам. Иногда убежище предлагают в собственных домах, кормят их, а потом отправляют в путь в надежде, что они успешно доберутся до Западной Европы. Читать далее...
50-центовый налог на упаковку, предложенный Министерством окружающей среды, поставил на уши торговцев и пищевую промышленность. По сообщению владельцев магазинов, предлагаемая мера не поможет сократить количество одноразовой упаковки, а вместо этого приведет к закрытию кулинарных прилавков. Министерство признает потенциальную опасность и готово еще раз пересмотреть законопроект. Читать далее...
В четверг на Ратушной площади Таллинна будет установлена рождественская ель и начнется подготовка к открытию рождественской ярмарки. Читать далее...
Польско-белорусская граница в фокусе внимания. Поведение ЕС по отношению к Беларуси кажется тупиковым, а по отношению к РФ странным. Действия же Польши, точнее наличие результата и отсутствие жертв, по состоянию на субботу, как мне кажется, дают надежду всей Европе найти рецепт, как избежать очередных волн миграции. Читать далее...
В Эстонии существует реальная угроза вспышки серьезных детских заболеваний, поскольку уровень вакцинации детей упал ниже уровня в 95%, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Читать далее...
Завтра утром совет по государственной обороне соберется по приглашению президента Эстонии Алара Кариса, чтобы обсудить спровоцированную Белоруссией гибридную войну и региональную безопасность. Читать далее...
С понедельника, 15 ноября, въехать в Эстонию без ограничений можно из трех европейских государств: из Испании, с Мальты и из Ватикана, говорится на сайте МИД. Читать далее...
Министерство образования и науки продолжает снабжать школы экспресс-тестами, чтобы вовремя выявлять носителей вируса и исключать возникновение школьных очагов: за две недели в школах было выявлено более 1500 зараженных учеников. Читать далее...
Хотя уже несколько дней подряд ежесуточно регистрируется менее тысячи новых положительных результатов теста на коронавирус, за последний день в Эстонии было зарегистрировано 17 смертей, связанных с Covid-19. По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, в сравнении больниц спад чувствуется в Пыхьяском регионе, но не в Лыунаском. Читать далее...
Вакцина против коронавируса производства BioNTech/Pfizer разрешена для иммунизации детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет в Израиле. Соответствующее решение приняло в воскресенье, 14 ноября, министерство здравоохранения страны. Ранее разрешение на вакцинацию от коронавируса распространялось только на детей в возрасте от 12 лет и взрослы. Читать далее...
Группа мигрантов, находящихся у погранперехода на границе с Польшей, преодолела колючую проволоку и вплотную подошли к польской территории. Читать далее...
С 15 ноября кратковременно отстранены от работы без сохранения заработной платы девять сотрудников airBaltic, которые не смогли предъявить сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, а также не получили первую вакцину от коронавируса. Читать далее...