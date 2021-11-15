Картина дня: миграционный кризис усугубляется, самые желанные работодатели и спад уровня заражаемости

Исследование: названы самые желанные работодатели Эстонии

Самым желанным работодателем 2021 года, т. е. предприятием, в котором жители Эстонии в этом году хотели бы работать больше всего, стала компания Wise. В первую тройку, наряду с LHV Pank, вошел новичок рейтинга Bolt Technology. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончалось 17 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4471 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 511. Скончалось 17 человек. Читать далее...

Скончался боровшийся с опухолью спинного мозга 18-летний Тони

В конце июля мы писали о борющемся с опухолью спинного мозга 18-летнем Тони, сестра которого обратилась за помощью, чтобы отправить брата на операцию в Германию. Юноша скончался в воскресенье вечером в 10:25. Читать далее...

Репортаж 〉 Живущая в приграничье полька размещает мигрантов в своем доме

В то время как для защиты Польши на границу отправлены сотни солдат, многие, живущие в приграничье люди в последние месяцы ежедневно занимаются тем, что помогают проскочившим границу мигрантам. Иногда убежище предлагают в собственных домах, кормят их, а потом отправляют в путь в надежде, что они успешно доберутся до Западной Европы. Читать далее...

От 50-центового "налога на коробку для салата" решено отказаться, но проблема не решена

50-центовый налог на упаковку, предложенный Министерством окружающей среды, поставил на уши торговцев и пищевую промышленность. По сообщению владельцев магазинов, предлагаемая мера не поможет сократить количество одноразовой упаковки, а вместо этого приведет к закрытию кулинарных прилавков. Министерство признает потенциальную опасность и готово еще раз пересмотреть законопроект. Читать далее...

Таллиннской рождественской ярмарке - быть. Но в меньшем объеме

В четверг на Ратушной площади Таллинна будет установлена ​​рождественская ель и начнется подготовка к открытию рождественской ярмарки. Читать далее...

Противоречивая деятельность Евросоюза и новое чудо на Висле

Польско-белорусская граница в фокусе внимания. Поведение ЕС по отношению к Беларуси кажется тупиковым, а по отношению к РФ странным. Действия же Польши, точнее наличие результата и отсутствие жертв, по состоянию на субботу, как мне кажется, дают надежду всей Европе найти рецепт, как избежать очередных волн миграции. Читать далее...

Детей в Эстонии вакцинируют все меньше: возвращение серьезных заболеваний – лишь вопрос времени

В Эстонии существует реальная угроза вспышки серьезных детских заболеваний, поскольку уровень вакцинации детей упал ниже уровня в 95%, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Читать далее...

Президент Алар Карис созвал совет по государственной обороне

Завтра утром совет по государственной обороне соберется по приглашению президента Эстонии Алара Кариса, чтобы обсудить спровоцированную Белоруссией гибридную войну и региональную безопасность. Читать далее...

С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно всего из трех европейских стран