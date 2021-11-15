Экономист: дефицит рабочей силы повышает заработную плату

В третьем квартале экономический рост оставался очень сильным. Сильно выросли как экспорт, так и потребление. Лето было исключительно теплым, и в это время проходило множество мероприятий. Тратились сбережения, накопленные в период коронакризиса, а также деньги, снятые со второй пенсионной ступени. Это повысило спрос на рабочую силу. По данным Департамента статистики, в третьем квартале число работников выросло на 6000 человек по сравнению с прошлым годом, особенно в секторе услуг. В то же время число занятых по-прежнему на 16 000 человек меньше, чем два года назад.

Несмотря на быстрое распространение коронавируса в Эстонии существует мало ограничений, а те, что есть, не затрагивают большинство секторов экономики. Спрос на различные товары и услуги остаётся высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это благоприятствует росту занятости и дальнейшему снижению уровня безработицы. Однако распространение вируса будет иметь некоторые негативные последствия для экономики и рынка труда, особенно в некоторых отраслях, таких как туризм или развлечения, где требуется большое количество рабочей силы.

Спрос на новых работников значительно вырос в промышленности и в сфере услуг. От 40 до 50 процентов предприятий считают нехватку рабочей силы самым большим препятствием для роста.

Такой повсеместный дефицит рабочей силы при сохраняющемся высоком уровне безработицы свидетельствует о несоответствии ищущих работу существующим вакансиям – как по роду занятий, так и по месту жительства. Самый высокий уровень безработицы наблюдается среди работников низкой квалификации, в то время острее всего дефицит ощущается в профессиях, требующих более высокой квалификации. В результате мы ожидаем, что уровень безработицы будет снижаться относительно медленными темпами, хотя экономический рост в следующем году останется высоким.