Экономист: дефицит рабочей силы повышает заработную плату
По данным Департамента статистики, в третьем квартале уровень безработицы значительно снизился и составил 5,7%. Число ищущих работу летом было на 14 000 меньше, чем годом ранее, но все же на 12 000 больше, чем два года назад. Такое значительное снижение числа безработных стало неожиданностью. Число людей, зарегистрированных в качестве безработных в Кассе по безработице, в третьем квартале было на 6000 больше, чем показывает исследование Департамента статистики.