На территории VKG Energia погиб работник
В воскресенье в Кохтла-Ярве погиб упавший в емкость с гашеной известью 46-летний мужчина.
В воскресенье в Кохтла-Ярве погиб упавший в емкость с гашеной известью 46-летний мужчина.
В 16:41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Электрику на территории VKG Energia оператор завода по переработке извести во время проведения работ по очистке упал в емкость с гашеной известью.
В 17:01 начались работы по спасению, но они не дали результатов. В 18:13 после опорожнения емкости было найдено тело погибшего 46-летнего мужчины.
Для выяснения обстоятельств произошедшего сформирована следственная комиссия полиции и представителей предприятия.