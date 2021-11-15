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На территории VKG Energia погиб работник

Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В воскресенье в Кохтла-Ярве погиб упавший в емкость с гашеной известью 46-летний мужчина.

В 16:41 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Электрику на территории VKG Energia оператор завода по переработке извести во время проведения работ по очистке упал в емкость с гашеной известью.

В 17:01 начались работы по спасению, но они не дали результатов. В 18:13 после опорожнения емкости было найдено тело погибшего 46-летнего мужчины.

Для выяснения обстоятельств произошедшего сформирована следственная комиссия полиции и представителей предприятия.

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