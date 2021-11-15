МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Карточка Верзилова появилась в базе разыскиваемых лиц министерства. В ней говорится, что его разыскивают «по статье УК», статья при этом не названа, пишет «Интерфакс».

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев сообщил «Интерфаксу», что его клиента разыскивают по уголовному делу о сокрытии информации о наличии у него гражданства Канады. Верзилов считает, что наличие у него канадского паспорта - общеизвестный факт и он этого никогда не скрывал, сказал адвокат. Защита просила прекратить это уголовное дело за малозначительностью деяния.

6 июля 2020 года стало известно, что Верзилов стал фигурантом дела о наличии у него второго гражданства, о котором он не сообщил властям в утвержденном законом порядке (ст. 330.2 УК). В «Медиазоне» тогда рассказали, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам он там учился в школе и получил канадский паспорт. В СК сообщили, что действующий паспорт Канады у него нашли при обыске по уголовному делу о несогласованных акциях 2019 года в Москве. После предъявления обвинения его оставили на свободе под подпиской о невыезде.