Мошенник оформил на жертву кредит в 6500 евро
В полицию обратился мужчина, проживающий в волости Вильянди, которому позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его имя был взят кредит, пишет Sakala.
В полицию обратился мужчина, проживающий в волости Вильянди, которому позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его имя был взят кредит, пишет Sakala.
«Чтобы проверить обстоятельства, мужчину попросили сообщить свои банковские данные, и, предоставив их, мужчина обнаружил, что на его имя был взят кредит в размере 6500 евро, который, в свою очередь, уже перевели на другой счет», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, добавив, что подробности случая мошенничества полиция выяснит в ходе уголовного производства.
В последние недели были набирают обороты, когда мошенники берут быстрый кредит на имя жертвы и переводят деньги на счет, находящийся под их контролем.
Глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас сказал, что эта модель не нова, но за последние недели таких случаев стало значительно больше.
«К сожалению, мошенники больше не ограничиваются деньгами на счету человека, а пытаются получить максимальную сумму от каждой жертвы, взяв быструю ссуду, и тем самым ставят пострадавшего в еще более сложную ситуацию. Мошенникам удается брать кредиты на имя жертв, потому что люди раскрывают много информации о себе. Нам известны случаи, когда люди отправляли мошенникам копию своего документа, говорили свой личный код, имя, данные банковской карты и другую важную информацию, зная которую, люди с плохими намерениями могут принести много вреда», - пояснил Пихелгас.