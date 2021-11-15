Мошенник оформил на жертву кредит в 6500 евро

«Чтобы проверить обстоятельства, мужчину попросили сообщить свои банковские данные, и, предоставив их, мужчина обнаружил, что на его имя был взят кредит в размере 6500 евро, который, в свою очередь, уже перевели на другой счет», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, добавив, что подробности случая мошенничества полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В последние недели были набирают обороты, когда мошенники берут быстрый кредит на имя жертвы и переводят деньги на счет, находящийся под их контролем.

Глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас сказал, что эта модель не нова, но за последние недели таких случаев стало значительно больше.