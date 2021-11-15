В Польше обвинили двух россиян в организации нелегальной миграции
Прокуратура Польши предъявила двум гражданам России и одному гражданину Украины обвинения в организации нелегальной миграции. Как говорится в сообщении прокуратуры, размещенном на ее сайте в понедельник, 15 ноября, все трое участвовали в составе организованной преступной группы, члены которой за плату перевозили мигрантов из стран Ближнего Востока в Германию, в том числе через территорию Польши. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы, пишет Deutsche Welle.