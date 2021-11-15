В Польше обвинили двух россиян в организации нелегальной миграции

Полиция задержала "несколько десятков нелегальных мигрантов" из Ближнего Востока, в основном мужчин 20-40 лет, во время их перевозки через Польшу, сообщили также в прокуратуре. Тогда же удалось задержать двух организаторов "чеченской национальности, незаконно проживающих в Польше". "Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест", - говорится в документе.

Следствие по этому делу ведется с августа 2020 года. По данным обвинения, члены группы работали во многих странах, включая Грецию, Словакию, Венгрию, Австрию, Германию а также государства Ближнего Востока.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. В последние дни группы мигрантов многократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Так, 14 ноября польская погранслужба сообщила о 223 таких попытках только за минувшие сутки. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

На прошлой неделе погранслужба Польши задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Беларуси. Помимо россиянина, были задержаны граждане Швеции и Литвы.