Вне дома: всю неделю в Таллинне подают обеды в честь Дня независимости Латвии
15 ноября в Латвии закончился локдаун, а 18-го будут отмечать День независимости. Конечно, ковид вряд ли даст насладиться этим важным праздником в полном объеме. Но зато у жителей Таллинна есть возможность всю рабочую неделю есть обеды с латышским акцентом: шеф-повар ресторана City Grill House, расположенного в гостинице Tallink City Hotel, Анатолий Пиманов, будучи рижанином и гражданином Латвии, решил в рамках так называемых дневных предложений познакомить нас с латышской кухней.