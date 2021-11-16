Вне дома: всю неделю в Таллинне подают обеды в честь Дня независимости Латвии

А собственно, чем отличается латышская кухня от эстонской? Свинину и кислую капусту едят и здесь, и там, селедка тоже любима в обеих странах…

Анатолий Пиманов. ФОТО: Tallink

«Мы едим больше круп, разных каш, — рассказывает Анатолий. – А из видов мяса предпочитаем свинину, включая субпродукты и такие деликатесы, как уши и пятачок. И селедка у нас не такая сладкая, как в Скандинавии. Очень любим специи, например, тмин в Латвии гораздо популярнее, чем в Эстонии».

Но главный латышский специалитет – это знаменитый серый горох, включенный в реестр национальных продуктов ЕС с указанием географического места происхождения. «Если его правильно приготовить, он очень хорошо и надолго насыщает. — объясняет шеф. — В Латвии этим широко пользуются. Например, на длительную рыбалку я беру термос с серым горохом».

Вообще серый горох традиционно подают на Рождество. Существует даже примета: чем больше гороха съел, тем меньше слез прольешь в новом году.

Но что-то мы увлеклись беседой, пора приступать к дегустации. Всю неделю в ресторане City Grill House в обеденное время можно будет попробовать традиционную латвийскую сельдь с картофелем, маринованным луком и домашним сыром. Селедка, судя по кусочкам, крупнее и жирнее, чем продающаяся в наших магазинах. А в маринад для лука Анатолий добавил гвоздику, которая придала закуске легкий рождественский акцент.

ФОТО: Вера Копти.

А вот и суп – щи из кислой капусты. Чем отличается от наших кислых щей? Во-первых, в Латвии щи варят на копченом мясе, а не просто на свинине, как в эстонской кухне, а в идеале они вообще должны быть на копченом сале, но подходящего в Эстонии не нашлось. Добавлена перловка, а есть щи положено с маленькими пирожками с начинкой из шпека – копченой свинины.

ФОТО: Вера Копти.

Основных блюд на выбор – два. Филе трески с отварным картофелем и горячим салатом из моркови и сельдерея. Рыбу сначала поджарили на гриле, потом довели до кондиции в духовке и наконец подкоптили на яблочных опилках! Тонко нарезанные пластинки сельдерея и моркови добавили сладости и пикантности, в сущности, простому блюду, несмотря на тройной батман, который исполнила на кухне треска. Можно было бы добавить соуса. Но это так, придирки!

Второе основное блюдо – запеченная при низкой температуре свиная щека с беконом, жареным чесноком и тем самым серым горохом. Горох крупный, в готовом виде имеет скорее темно-коричневый цвет, с плотной оболочкой. В сочетании с чесноком и свининой необычно и, да, очень сытно.

Супом из черного хлеба с изюмом и взбитыми сливками вполне можно завершить обед. Это – тоже классика латышской кухни. У нас когда-то хлебный суп подавали во многих заведениях, а сейчас он куда-то пропал. А зря. Кстати, такой десерт очень подходит к рождественскому столу!

Ну уж если мы дегустируем латышскую кухню, то как же обойтись без рижского бальзама! Бармен ресторана Сандис Штровальдс – тоже из Латвии. Он – представитель того поколения барменов, которые умеют не только жонглировать стаканами и танцевать с шейкером, но и поддержать беседу, рассказать пару неизбитых анекдотов, хоть на русском, хоть на английском. А с некоторыми гостями даже поделятся рецептами. Для нас Сандис приготовил два коктейля: один, по его словам, простой, который можно сделать дома, а второй – авторский, сложный, многокомпонентный.

ФОТО: Вера Копти.

Если первый, в высоком стакане состоит из 40 г рижского черносмородинового бальзама, тоника, льда и пары пластинок свежего имбиря, то над вторым Сандис колдовал дольше. Те же 40 г бальзама, 20 г джина с гибискусом (!), 20 г лимонного сока, 20 г сахарного сиропа, 40 г кокосового молока, 40 г яблочного сока и 1 яичный белок.

«Лимонный сок, сироп, джин мы делаем сами», — с гордостью сказал бармен. Результат получился… очень женский, несмотря на 60 г алкоголя в сравнительно небольшом бокале. Мы-то дегустировали, а вы, если захотите по-настоящему попробовать, будьте осторожны.

Обедом в лучших традициях латышской кухни можно насладиться в ресторане City Grill House, расположенном в гостинице Tallink City Hotel, с 15 по 19 ноября с 12.00 до 15.00.