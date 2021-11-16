В аэропорту Курессааре при посадке самолет столкнулся с птицами

Переживший в тот вечер столкновение с птицами самолет не совершил обратный рейс в Таллинн. И вчера после полудня его все еще ремонтировали в аэропорту Курессааре, передает Saarte hääl.

Глава NyxAir Яанус Ояметс. ФОТО: «Reporter» / Kanal 2

По словам Яануса Ояметса, руководителя обслуживающей линию фирмы NyxAir, такого сильного удара, который оставил бы вмятину на самолете, в Курессааре еще никогда не происходило. Правое крыло самолета, столкнувшегося при посадке с птицей, испачкано кровью.

«И самолет, и птицы хотят поместиться в воздухе», - пояснил Ояметс, как происходят подобные инциденты. Если птицы ударяются о сильную часть самолета, то ничего страшного, по его словам, не происходит. «А если в мотор, то проблемы могут быть серьезными», - подтвердил Ояметс.

Аэропорт, конечно, делает все возможное, чтобы птиц на взлетно-посадочной полосе не было. Даже в Курессааре можно часто увидеть на полосе машину, отпугивающую птиц.

«Техники еще возятся там с запчастями, но мы постараемся в ближайшее время начать работу», - сказал Ояметс, добавив, что пассажиры отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием.