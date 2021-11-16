За сутки в Эстонии прибавилось 869 зараженных, скончались 11 человек

Среди новых заразившихся 562 человека не были вакцинированы, а 307 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 16 ноября в больницах находится 516 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 408 человек, из которых 306 человек (75%) не были вакцинированы, у 102 человек (25%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 46 новых историй болезни. Скончались 11 человек с коронавирусом: 68-летняя женщина, 69-летний мужчина, 71-летняя женщина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, 88-летняя женщина, 91-летний мужчина, 93-летняя женщина и 99-летняя женщина.

За сутки ввели 6251 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1051 случае. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 118 978 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.