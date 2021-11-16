Фото ⟩ Тяжелое ДТП из-за скользкой дороги: столкнулись два грузовика, движение перекрыто

ДТП произошло около 7.30 в деревне Пийганди на перекрестке Хурми на 226-ом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, сообщает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на BNS. В результате столкновения грузовиков пострадали оба водителя, ими занимаются медики. Движение было перенаправлено в объезд через Канепи.

По словам занимающихся на месте ДТП регулировкой движения, авария произошла в месте, где из-за дорожных ремонтных работ движение регулирует светофор. "Движение было открыто для ехавших со стороны Тарту. А водитель грузовика с украинскими номерами, ехавший со стороны Выру, из-за скользкой дороги не смог вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и, чтобы не наехать на стоявшие впереди две легковые машины, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком. Перед этим украинский грузовик также слегка задел легковой автомобиль", - рассказали они.