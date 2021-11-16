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  • Житель Рапламаа лишился под давлением мошенников почти 50 000 евро

Житель Рапламаа лишился под давлением мошенников почти 50 000 евро

Криптовалюта. ФОТО: Phongphan/ Shutterstock

Ляэнеская префектура расследует случай жителя Рапламаа, лишившегося под давлением мошенников в общей сложности почти 50 000 евро.

В конце августа 45-летний мужчина познакомился в соцсетях с женщиной (по предварительным данным, из Украины), которая склонила его к инвестированию в криптовалюту, и мужчина под ее руководством покупал криптовалюту в различных онлайн-средах.

По предварительным данным, в сентябре и октябре мужчина вложил в криптовалюты более 49 000 евро, однако вернуть вложенные деньги не может.

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