График ⟩ В Эстонии средняя пенсия превысила границу в 550 евро

По данным Департамента статистики, по сравнению со вторым кварталом этого года средняя пенсия увеличилась на 0,6 евро, или на 0,1 процента.

Средняя пенсия по старости в третьем квартале составила 557,1 евро, что означает рост за год на 5,2 процента. Но по сравнению с предыдущим кварталом был спад на 0,02 процента.