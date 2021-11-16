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График ⟩ В Эстонии средняя пенсия превысила границу в 550 евро

Купюры в 500 евро. ФОТО: Arvo Meeks

Средняя пенсия в третьем квартале этого года увеличилась на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом и достигла 550,6 евро, пишет Postimees.

По данным Департамента статистики, по сравнению со вторым кварталом этого года средняя пенсия увеличилась на 0,6 евро, или на 0,1 процента.

 

Средняя пенсия по старости в третьем квартале составила 557,1 евро, что означает рост за год на 5,2 процента. Но по сравнению с предыдущим кварталом был спад на 0,02 процента.

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