Президент предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе

«Юлле Мадизе, достойно выполнявшая обязанности канцлера юстиции в течение последних семи лет, юрист с сильным академическим опытом и опытом продолжительной работы в сфере государственной администрации», - написал президент в направленном парламенту предложении.

Мадизе ранее работала в сфере правотворчества в Министерстве юстиции и конституционной комиссии Рийгикогу, она также была главным контролером в Госконтроле, професором государственного права Тартуского университета и юридическим консультантом президента.