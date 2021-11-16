Вт, 16.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Президент предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе

Президент предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе

Юлле Мадизе и Алар Карис. ФОТО: Mihkel Maripuu

После консультаций с председателями парламентских партий президент Алар Карис предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе.

«Юлле Мадизе, достойно выполнявшая обязанности канцлера юстиции в течение последних семи лет, юрист с сильным академическим опытом и опытом продолжительной работы в сфере государственной администрации», - написал президент в направленном парламенту предложении.

Мадизе ранее работала в сфере правотворчества в Министерстве юстиции и конституционной комиссии Рийгикогу, она также была главным контролером в Госконтроле, професором государственного права Тартуского университета и юридическим консультантом президента.

Согласно Конституции, канцлера юстиции назначает Рийгикогу по предложению президента, полномочия длятся семь лет.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back