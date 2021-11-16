Президент предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе
После консультаций с председателями парламентских партий президент Алар Карис предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе.
После консультаций с председателями парламентских партий президент Алар Карис предложил Рийгикогу вновь назначить канцлером юстиции Юлле Мадизе.
«Юлле Мадизе, достойно выполнявшая обязанности канцлера юстиции в течение последних семи лет, юрист с сильным академическим опытом и опытом продолжительной работы в сфере государственной администрации», - написал президент в направленном парламенту предложении.
Мадизе ранее работала в сфере правотворчества в Министерстве юстиции и конституционной комиссии Рийгикогу, она также была главным контролером в Госконтроле, професором государственного права Тартуского университета и юридическим консультантом президента.
Согласно Конституции, канцлера юстиции назначает Рийгикогу по предложению президента, полномочия длятся семь лет.