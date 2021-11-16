13 депутатов Таллиннского горсобрания отказались от мандатов
Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий, пишет Postimees.
Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий, пишет Postimees.
Решение вступит в силу в течение сегодняшнего дня, после того, как представители избиркома его подпишут.