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13 депутатов Таллиннского горсобрания отказались от мандатов

Евродепутаты Урмас Паэт и Яак Мадисон являются и членами Таллиннского городского собрания. ФОТО: Erik Prozes

Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий, пишет Postimees.

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Решение вступит в силу в течение сегодняшнего дня, после того, как представители избиркома его подпишут.

Мандат министра экономики и коммуникаций Таави Ааса остановлен до завершения работы нынешнего состава правительства. С сегодняшнего дня в Таллиннском горсобрании его замещает онколог Владимир Афанасьев.

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