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  • Картина дня: грядущая отставка министра, рост зарплат и Ансип с Каллас выясняют отношения

Картина дня: грядущая отставка министра, рост зарплат и Ансип с Каллас выясняют отношения

Андрус Ансип. ФОТО: Remo Tõnismäe

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 ноября.

Министр окружающей среды уйдет в отставку, Ратас сделает политическое заявление

Центристская партия сообщила ERR, что министр Тынис Мёльдер в среду уйдет в отставку. Также сообщается, что завтра Мёльдер обратится к общественности, кроме того с политическим заявлением выступит председатель партии Юри Ратас. Читать далее...

ДОКУМЕНТЫ 〉 Покидающий свой пост министр приземлится в теплом месте. В прямом смысле слова

Тынис Мёльдер (Центристская партия), который покидает должность министра окружающей среды, станет представителем Эстонии в Найроби, Африка, в Ассамблее ООН по окружающей среде. Читать далее...

Эстонию ждет быстрый рост зарплат

Согласно новому экономическому прогнозу SEB, влияние узких мест в мировой экономике ослабевает и Эстонию ждет быстрый рост заработной платы, пишет экономический аналитик банка Михкель Нестор. Читать далее...

Каллас: я позвонила Ансипу и спросила, чем ему плохо живется

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) высказалась по поводу критики Андруса Ансипа в ее адрес на сегодняшней пресс-конференции совета государственный обороны. По оценке Каллас, Ансипу плохо живется. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Работники, которые не просят повышения зарплаты, будут беднеть с каждым годом

Работодатели жалуются на быстрый рост заработной платы в Эстонии. Совсем недавно Банк Эстонии сообщил, что среднегодовой рост зарплаты сохранится на уровне 7,3 процента. Однако, учитывая инфляцию, по-другому никак. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Ансип обвиняет Каллас во лжи: смена председателя партии, вероятно, неизбежна

По словам многолетнего премьер-министра Эстонии и председателя Партии реформ Андруса Ансипа, занимающая сейчас ту же должность Кая Каллас солгала, вспомнив на пресс-конференции телефонный разговор между ними. Ансип дал понять, что его родная партия может нуждаться в смене председателя в связи с падением поддержки. Читать далее...

Президент Карис: Эстония готова к различным сценариям

Президент Алар Карис во вторник после заседания совета по гособороне отметил, что хотя прибытие мигрантов к эстонской границе в настоящее время маловероятно, Эстония готова к различным сценариям. Читать далее...

Информацию о долге удалили, но пятно осталось

Бывшего клиента канувшей в Лету Starman больше десяти лет преследует несуществующий долг. Теперь дело дошло до угроз и размещения информации на столбе позора. Банки отказывают в кредитах. Читать далее…

Пострадавшему в ДТП пришлось доказывать правоту в суде: полиция с ходу составила протокол об обоюдной вине

Весной прошлого года Валло Тедер попал в тяжелейшую аварию на своем мотоцикле и чудом остался жив. Его до сих пор мучают боли, он все еще сидит на больничном, а по страховке он получил гораздо меньше денег, чем рассчитывал. Его спор со страховой фирмой тянется по сей день, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее…

«Мои новые легкие доставили из Швеции, но я не знаю, чьи они»

«Мне сразу сказали, что легкие разрушены и единственная возможность — это пересадка, но решение я должен был принять сам», - рассказал в спецпередаче Eloga intensiivis. Mis saab meist edasi?, совместно подготовленной Postimees и Kanal 2, единственный человек в Эстонии, который, переболев COVID-19, получил новые легкие. Читать далее…

Кийк: ковидные справки останутся с нами до конца пандемии

Показатель заражаемости в последние недели постепенно снижается, но министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркнул, что ограничения так быстро менять не будут. Если в ближайшие недели распространение вируса снизится еще, можно подумать о том, чтобы сдвинуть время работы увеселительных заведений, но не более того. Читать далее...

Вне дома: всю неделю в Таллинне подают обеды в честь Дня независимости Латвии

15 ноября в Латвии закончился локдаун, а 18-го будут отмечать День независимости. Конечно, ковид вряд ли даст насладиться этим важным праздником в полном объеме. Но зато у жителей Таллинна есть возможность всю рабочую неделю есть обеды с латышским акцентом: шеф-повар ресторана City Grill House, расположенного в гостинице Tallink City Hotel, Анатолий Пиманов, будучи рижанином и гражданином Латвии, решил в рамках так называемых дневных предложений познакомить нас с латышской кухней. Читать далее…

«Скоро два месяца пройдет, а денег все нет»: читателя возмутило поведение страховой фирмы

Люди страхуют жилье, а также находящееся в нем имущество для того, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было бы без лишней нервотрепки и в кратчайшие сроки вернуть все к исходному состоянию. Читать далее…

График 〉 В Эстонии средняя пенсия превысила границу в 550 евро

Средняя пенсия в третьем квартале этого года увеличилась на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом и достигла 550,6 евро. Читать далее…

13 депутатов Таллиннского горсобрания отказались от мандатов

Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий. Читать далее…

Десяток ДТП за утро: дорожные условия резко ухудшились, столкновение грузовиков перекрыло движение

Сегодня, 16 ноября, утром в Пыльвамаа в волости Канепи из-за скользкой дороги столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя. Читать далее...

США заявили, что Россия испытала противоспутниковое оружие и подвергла опасности МКС

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, после которых на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу Международной космической станции. Читать далее…

Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию на границе с Беларусью

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 15 ноября, телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Читать далее…

Предстоящее повышение земельного налога разжигает нешуточные страсти

В новом году порядок обложения земельным налогом изменится: если землевладельцы опасаются, что скачкообразный рост земельного налога сильно ударит по их кошелькам и приведет к росту цен, местные самоуправления встревожены тем, что получат меньше денег, чем раньше. Читать далее...

Таллинн строится: архитекторы нового микрорайона вдохновились советской вафельницей

​В Пыхья-Таллинне, на территории завода «Вольта», занимающей площадь 11 гектаров, в скором времени построят настоящий мини-город будущего! Почему бы не назвать так микрорайон с 29 зданиями и собственной микро-инфраструктурой? Читать далее...

Машины в кювете, люди в травмпункте: из-за скользких дорог у полиции и медиков прибавилось работы

Сегодня, 16 ноября, около семи-восьми утра дорожные условия по всей Южной Эстонии резко ухудшились и стали тяжелыми. К десяти часам утра в полицию из разных мест поступили сообщения о десятке ДТП, а в травмпункты поступило много пациентов. Читать далее...

Обманул государство на 21 000 евро: житель Эстонии годами получал не положенную ему пенсию

Когда человека, пропавшего без вести в 2008 году, спустя более десяти лет объявили умершим, было обнаружено, что все эти годы поступавшая на его счет сумма государственной пенсии переводилась на другие счета, а личный счет этого человека был пуст. Деньги пропавшего человека переводил его племянник, который теперь получил за это наказание. Читать далее...

Зимой Европу ждут крупные отключения электричества

Гигант по переработке сырья Trafigura предупредил, что из-за небольшого запаса газа европейским странам придется вводить масштабные плановые отключения электричества. Читать далее...

ПРЕДУПРЕДИТЕ БЛИЗКИХ 〉 Мошенники под видом работников Tallinna Vesi проникают в дома

Предприятие Tallinna Vesi предупреждает о мошенниках, действующих от имени водоканала. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Рейд в таллиннском торговом центре: антимасочник не подчинялся полиции, пришлось вызвать подмогу

Департамент здоровья в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) организовал во вторник третий контрольный рейд, в рамках которого проверялось соблюдение коронавирусных ограничений в Таллинне. Первой остановкой был торговый центр Rocca al Mare, куда в какой-то момент вызвали дополнительные силы. Читать далее...

Погиб сбитый машиной велосипедист

Сегодня вечером в 17.20 в полицию сообщили, что в деревне Нурме, волость Тори, Пярнумаа, на Лепплаане-теэ погиб в столкновении с машиной 59-велосипедист. Читать далее...

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МЕСТЬ И ПОДЖОГ 〉 Полиция обнародовала детали преступления, которое закончилось смертью 16-летнего подростка

Теплый летний вечер, друзья и совместно распитый алкоголь привели, казалось, к небольшому разногласию, которая закончилась горькой местью, ставшей причиной убийства 16-летнего подростка. Читать далее...

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