Картина дня: грядущая отставка министра, рост зарплат и Ансип с Каллас выясняют отношения

Кийк: ковидные справки останутся с нами до конца пандемии

Показатель заражаемости в последние недели постепенно снижается, но министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркнул, что ограничения так быстро менять не будут. Если в ближайшие недели распространение вируса снизится еще, можно подумать о том, чтобы сдвинуть время работы увеселительных заведений, но не более того. Читать далее...

Вне дома: всю неделю в Таллинне подают обеды в честь Дня независимости Латвии

15 ноября в Латвии закончился локдаун, а 18-го будут отмечать День независимости. Конечно, ковид вряд ли даст насладиться этим важным праздником в полном объеме. Но зато у жителей Таллинна есть возможность всю рабочую неделю есть обеды с латышским акцентом: шеф-повар ресторана City Grill House, расположенного в гостинице Tallink City Hotel, Анатолий Пиманов, будучи рижанином и гражданином Латвии, решил в рамках так называемых дневных предложений познакомить нас с латышской кухней. Читать далее…

«Скоро два месяца пройдет, а денег все нет»: читателя возмутило поведение страховой фирмы

Люди страхуют жилье, а также находящееся в нем имущество для того, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было бы без лишней нервотрепки и в кратчайшие сроки вернуть все к исходному состоянию. Читать далее…

График 〉 В Эстонии средняя пенсия превысила границу в 550 евро

Средняя пенсия в третьем квартале этого года увеличилась на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом и достигла 550,6 евро. Читать далее…

13 депутатов Таллиннского горсобрания отказались от мандатов

Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий. Читать далее…

Десяток ДТП за утро: дорожные условия резко ухудшились, столкновение грузовиков перекрыло движение

Сегодня, 16 ноября, утром в Пыльвамаа в волости Канепи из-за скользкой дороги столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя. Читать далее...

США заявили, что Россия испытала противоспутниковое оружие и подвергла опасности МКС

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, после которых на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу Международной космической станции. Читать далее…

Меркель обсудила с Лукашенко ситуацию на границе с Беларусью

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 15 ноября, телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Читать далее…

Предстоящее повышение земельного налога разжигает нешуточные страсти

В новом году порядок обложения земельным налогом изменится: если землевладельцы опасаются, что скачкообразный рост земельного налога сильно ударит по их кошелькам и приведет к росту цен, местные самоуправления встревожены тем, что получат меньше денег, чем раньше. Читать далее...

Таллинн строится: архитекторы нового микрорайона вдохновились советской вафельницей