Картина дня: грядущая отставка министра, рост зарплат и Ансип с Каллас выясняют отношения
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 ноября.
Центристская партия сообщила ERR, что министр Тынис Мёльдер в среду уйдет в отставку. Также сообщается, что завтра Мёльдер обратится к общественности, кроме того с политическим заявлением выступит председатель партии Юри Ратас. Читать далее...
Тынис Мёльдер (Центристская партия), который покидает должность министра окружающей среды, станет представителем Эстонии в Найроби, Африка, в Ассамблее ООН по окружающей среде. Читать далее...
Согласно новому экономическому прогнозу SEB, влияние узких мест в мировой экономике ослабевает и Эстонию ждет быстрый рост заработной платы, пишет экономический аналитик банка Михкель Нестор. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) высказалась по поводу критики Андруса Ансипа в ее адрес на сегодняшней пресс-конференции совета государственный обороны. По оценке Каллас, Ансипу плохо живется. Читать далее...
Работодатели жалуются на быстрый рост заработной платы в Эстонии. Совсем недавно Банк Эстонии сообщил, что среднегодовой рост зарплаты сохранится на уровне 7,3 процента. Однако, учитывая инфляцию, по-другому никак. Читать далее...
По словам многолетнего премьер-министра Эстонии и председателя Партии реформ Андруса Ансипа, занимающая сейчас ту же должность Кая Каллас солгала, вспомнив на пресс-конференции телефонный разговор между ними. Ансип дал понять, что его родная партия может нуждаться в смене председателя в связи с падением поддержки. Читать далее...
Президент Алар Карис во вторник после заседания совета по гособороне отметил, что хотя прибытие мигрантов к эстонской границе в настоящее время маловероятно, Эстония готова к различным сценариям. Читать далее...
Бывшего клиента канувшей в Лету Starman больше десяти лет преследует несуществующий долг. Теперь дело дошло до угроз и размещения информации на столбе позора. Банки отказывают в кредитах. Читать далее…
Весной прошлого года Валло Тедер попал в тяжелейшую аварию на своем мотоцикле и чудом остался жив. Его до сих пор мучают боли, он все еще сидит на больничном, а по страховке он получил гораздо меньше денег, чем рассчитывал. Его спор со страховой фирмой тянется по сей день, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее…
«Мне сразу сказали, что легкие разрушены и единственная возможность — это пересадка, но решение я должен был принять сам», - рассказал в спецпередаче Eloga intensiivis. Mis saab meist edasi?, совместно подготовленной Postimees и Kanal 2, единственный человек в Эстонии, который, переболев COVID-19, получил новые легкие. Читать далее…
Показатель заражаемости в последние недели постепенно снижается, но министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркнул, что ограничения так быстро менять не будут. Если в ближайшие недели распространение вируса снизится еще, можно подумать о том, чтобы сдвинуть время работы увеселительных заведений, но не более того. Читать далее...
15 ноября в Латвии закончился локдаун, а 18-го будут отмечать День независимости. Конечно, ковид вряд ли даст насладиться этим важным праздником в полном объеме. Но зато у жителей Таллинна есть возможность всю рабочую неделю есть обеды с латышским акцентом: шеф-повар ресторана City Grill House, расположенного в гостинице Tallink City Hotel, Анатолий Пиманов, будучи рижанином и гражданином Латвии, решил в рамках так называемых дневных предложений познакомить нас с латышской кухней. Читать далее…
Люди страхуют жилье, а также находящееся в нем имущество для того, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было бы без лишней нервотрепки и в кратчайшие сроки вернуть все к исходному состоянию. Читать далее…
Средняя пенсия в третьем квартале этого года увеличилась на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом и достигла 550,6 евро. Читать далее…
Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий. Читать далее…
Сегодня, 16 ноября, утром в Пыльвамаа в волости Канепи из-за скользкой дороги столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя. Читать далее...
Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, после которых на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу Международной космической станции. Читать далее…
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 15 ноября, телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Читать далее…
В новом году порядок обложения земельным налогом изменится: если землевладельцы опасаются, что скачкообразный рост земельного налога сильно ударит по их кошелькам и приведет к росту цен, местные самоуправления встревожены тем, что получат меньше денег, чем раньше. Читать далее...
В Пыхья-Таллинне, на территории завода «Вольта», занимающей площадь 11 гектаров, в скором времени построят настоящий мини-город будущего! Почему бы не назвать так микрорайон с 29 зданиями и собственной микро-инфраструктурой? Читать далее...
Сегодня, 16 ноября, около семи-восьми утра дорожные условия по всей Южной Эстонии резко ухудшились и стали тяжелыми. К десяти часам утра в полицию из разных мест поступили сообщения о десятке ДТП, а в травмпункты поступило много пациентов. Читать далее...
Когда человека, пропавшего без вести в 2008 году, спустя более десяти лет объявили умершим, было обнаружено, что все эти годы поступавшая на его счет сумма государственной пенсии переводилась на другие счета, а личный счет этого человека был пуст. Деньги пропавшего человека переводил его племянник, который теперь получил за это наказание. Читать далее...
Гигант по переработке сырья Trafigura предупредил, что из-за небольшого запаса газа европейским странам придется вводить масштабные плановые отключения электричества. Читать далее...
Предприятие Tallinna Vesi предупреждает о мошенниках, действующих от имени водоканала. Читать далее...
Департамент здоровья в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) организовал во вторник третий контрольный рейд, в рамках которого проверялось соблюдение коронавирусных ограничений в Таллинне. Первой остановкой был торговый центр Rocca al Mare, куда в какой-то момент вызвали дополнительные силы. Читать далее...
Сегодня вечером в 17.20 в полицию сообщили, что в деревне Нурме, волость Тори, Пярнумаа, на Лепплаане-теэ погиб в столкновении с машиной 59-велосипедист. Читать далее...
Теплый летний вечер, друзья и совместно распитый алкоголь привели, казалось, к небольшому разногласию, которая закончилась горькой местью, ставшей причиной убийства 16-летнего подростка. Читать далее...