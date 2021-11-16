Картина дня: итоги заседания совета по гособороне, повышение земельного налога и новый столичный микрорайон
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 ноября.
Бывшего клиента канувшей в Лету Starman больше десяти лет преследует несуществующий долг. Теперь дело дошло до угроз и размещения информации на столбе позора. Банки отказывают в кредитах. Читать далее…
Президент Алар Карис во вторник после заседания совета по гособороне отметил, что хотя прибытие мигрантов к эстонской границе в настоящее время маловероятно, Эстония готова к различным сценариям. Читать далее...
Весной прошлого года Валло Тедер попал в тяжелейшую аварию на своем мотоцикле и чудом остался жив. Его до сих пор мучают боли, он все еще сидит на больничном, а по страховке он получил гораздо меньше денег, чем рассчитывал. Его спор со страховой фирмой тянется по сей день, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее…
«Мне сразу сказали, что легкие разрушены и единственная возможность — это пересадка, но решение я должен был принять сам», - рассказал в спецпередаче Eloga intensiivis. Mis saab meist edasi?, совместно подготовленной Postimees и Kanal 2, единственный человек в Эстонии, который, переболев COVID-19, получил новые легкие. Читать далее…
Показатель заражаемости в последние недели постепенно снижается, но министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркнул, что ограничения так быстро менять не будут. Если в ближайшие недели распространение вируса снизится еще, можно подумать о том, чтобы сдвинуть время работы увеселительных заведений, но не более того. Читать далее...
15 ноября в Латвии закончился локдаун, а 18-го будут отмечать День независимости. Конечно, ковид вряд ли даст насладиться этим важным праздником в полном объеме. Но зато у жителей Таллинна есть возможность всю рабочую неделю есть обеды с латышским акцентом: шеф-повар ресторана City Grill House, расположенного в гостинице Tallink City Hotel, Анатолий Пиманов, будучи рижанином и гражданином Латвии, решил в рамках так называемых дневных предложений познакомить нас с латышской кухней. Читать далее…
Люди страхуют жилье, а также находящееся в нем имущество для того, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было бы без лишней нервотрепки и в кратчайшие сроки вернуть все к исходному состоянию. Читать далее…
Средняя пенсия в третьем квартале этого года увеличилась на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом и достигла 550,6 евро. Читать далее…
Сегодня Таллиннская избирательная комиссия утвердит изменения в составе городского собрания. 13 избранных депутатов приостановили или отказались от своих полномочий. Читать далее…
Сегодня, 16 ноября, утром в Пыльвамаа в волости Канепи из-за скользкой дороги столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя. Читать далее...
Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, после которых на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу Международной космической станции. Читать далее…
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 15 ноября, телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Читать далее…
В новом году порядок обложения земельным налогом изменится: если землевладельцы опасаются, что скачкообразный рост земельного налога сильно ударит по их кошелькам и приведет к росту цен, местные самоуправления встревожены тем, что получат меньше денег, чем раньше. Читать далее...
В Пыхья-Таллинне, на территории завода «Вольта», занимающей площадь 11 гектаров, в скором времени построят настоящий мини-город будущего! Почему бы не назвать так микрорайон с 29 зданиями и собственной микро-инфраструктурой? Читать далее...