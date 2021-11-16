Картина дня: итоги заседания совета по гособороне, повышение земельного налога и новый столичный микрорайон

Информацию о долге удалили, но пятно осталось

Бывшего клиента канувшей в Лету Starman больше десяти лет преследует несуществующий долг. Теперь дело дошло до угроз и размещения информации на столбе позора. Банки отказывают в кредитах. Читать далее…

Президент Карис: Эстония готова к различным сценариям

Президент Алар Карис во вторник после заседания совета по гособороне отметил, что хотя прибытие мигрантов к эстонской границе в настоящее время маловероятно, Эстония готова к различным сценариям. Читать далее...

Пострадавшему в ДТП пришлось доказывать правоту в суде: полиция с ходу составила протокол об обоюдной вине

Весной прошлого года Валло Тедер попал в тяжелейшую аварию на своем мотоцикле и чудом остался жив. Его до сих пор мучают боли, он все еще сидит на больничном, а по страховке он получил гораздо меньше денег, чем рассчитывал. Его спор со страховой фирмой тянется по сей день, рассказывает программа Kuuuurija. Читать далее…

«Мои новые легкие доставили из Швеции, но я не знаю, чьи они»

«Мне сразу сказали, что легкие разрушены и единственная возможность — это пересадка, но решение я должен был принять сам», - рассказал в спецпередаче Eloga intensiivis. Mis saab meist edasi?, совместно подготовленной Postimees и Kanal 2, единственный человек в Эстонии, который, переболев COVID-19, получил новые легкие. Читать далее…

Кийк: ковидные справки останутся с нами до конца пандемии

Показатель заражаемости в последние недели постепенно снижается, но министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркнул, что ограничения так быстро менять не будут. Если в ближайшие недели распространение вируса снизится еще, можно подумать о том, чтобы сдвинуть время работы увеселительных заведений, но не более того. Читать далее...

Вне дома: всю неделю в Таллинне подают обеды в честь Дня независимости Латвии

15 ноября в Латвии закончился локдаун, а 18-го будут отмечать День независимости. Конечно, ковид вряд ли даст насладиться этим важным праздником в полном объеме. Но зато у жителей Таллинна есть возможность всю рабочую неделю есть обеды с латышским акцентом: шеф-повар ресторана City Grill House, расположенного в гостинице Tallink City Hotel, Анатолий Пиманов, будучи рижанином и гражданином Латвии, решил в рамках так называемых дневных предложений познакомить нас с латышской кухней. Читать далее…

«Скоро два месяца пройдет, а денег все нет»: читателя возмутило поведение страховой фирмы

Люди страхуют жилье, а также находящееся в нем имущество для того, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств можно было бы без лишней нервотрепки и в кратчайшие сроки вернуть все к исходному состоянию. Читать далее…

График 〉 В Эстонии средняя пенсия превысила границу в 550 евро