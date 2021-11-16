В течение двух недель можно бесплатно избавиться от автохлама

В течение двух недель можно заказать бесплатный вывоз старого автомобиля. Для этого нужно позвонить по телефону Союза автосвалок 57 877 233 или по бесплатному телефону фирмы Kuusakoski 13660.

В настоящее время в неактивной части дорожного регистра находятся 190 183 легковых автомобиля, из которых 104 108 легковых автомобилей не проходили техосмотр как минимум семь лет.

Ежегодно в список неактивных транспортных средств добавляется от 7000 до 9000 автомобилей. Отслужившие свое автомобили негативно влияют на окружающую среду, занимают ценное пространство и парковочные места в городе и затрудняют работы по благоустройству. Из-за неинформированности владельцы часто оставляют автомобиль ржаветь на улице или во дворе, разбирают сами или продают нелегальным утилизаторам.

По словам министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, владелец удаленного из эксплуатацииавтомобиля должен решить, планирует ли он еще использовать машину в будущем. «Если транспортное средство стоит без использования, нужно помнить, что автохлам является опасными отходами и их обязательно нужно утилизировать», - сказал Мёльдер.

Для этого владелец транспортного средства должен выбрать лицензированное предприятие по утилизации отходов. Демонтаж под маркой ремонтных мастерских и других незаконных деятелей загрязняет окружающую среду и не учитывает необходимые требования безопасности.

Пролитое или сгоревшее моторное масло представляет опасность для поверхностных и грунтовых вод и может легко воспламениться при неправильном обращении. А не соответствующее требованиям обращение с газом в кондиционере может представлять опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

«Демонтажные мастерские с экологической лицензией могут утилизировать любой отслуживший свой срок автомобиль - с ними обращаются экологически рационально, предпочтение отдается переработке деталей и материалов. Например, утилизируемые запасные части, такие как двери, фары, зеркала и шины, масляные фильтры, аккумуляторы и металлы, могут подлежать вторичному использованию», - объяснил министр Мёльдер.

В 2019 году 87,6% собранных в ходе кампаний старых автомобилей были переработаны, а 91,9% восстановлены.

Незаконные свалки также не выдают свидетельство о сносе владельцу транспортного средства и не регистрируют себя в качестве нового владельца транспортного средства в дорожном регистре. Таким образом, автомобиль остается зарегистрированным на имя старого владельца. Однако отслуживший свое автомобиль может быть исключен из реестра только на основании свидетельства об уничтожении.