ГАЛЕРЕЯ ⟩ Концерн Eesti Energia заложил краеугольный камень нового завода

Новый завод будет построен в 2024 году, и его выход на полную мощность планируется годом позже. Стоимость инвестиции запланирована в размере 321 миллионов евро. Проектный годовой объем производства завода составляет 268 тысяч тонн жидких топлив, из которых в дальнейшем на заводе будет производиться сырье для химической промышленности.

Применение в строительстве завода найдут около 1000 работников строительных и технологических компаний, в том числе до 700 местных жителей получат работу во время строительства. К ним на время строительства добавятся опосредованные рабочие места в секторе обслуживания.

По оценкам экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии После запуска завод масел напрямую и опосредованно создаст в общей сложности около 500 рабочих мест.

Новый завод будет использовать созданную эстонскими инженерами уникальную технологию Enefit, которая, как известно, является наиболее эффективной и наименее влияющей на окружающую среду промышленно подтвержденной технологией для придания ценности углеродсодержащему сырью, в том числе отходам.

«Хотя закладка краеугольного камня означает начало чего-то, на самом деле мы на сегодняшний день уже проделали большую предварительную работу. Технология Enefit позволяет в процессе пиролиза перерабатывать вдобавок к сланцу и отходы потребления – старые шины и пластиковые отходы. Таким образом мы сокращаем использование сланца, производим полезное сырье из образующегося в ходе человеческой жизнедеятельности мусора и в то же время помогаем решать конкретные экологические проблемы», – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

Если использование старых шин уже получило промышленное обоснование, исследования TalTech в области пластиковых отходов также являются многообещающими. Предприятие планирует выйти на промышленное производство жидких топлив из пластиковых отходов к 2025 году.

«Большая часть пластмасс производится из нефти, и при их переработке мы, по сути, снова получаем пригодные для нового использования нефтепродукты. Это и есть настоящая экономика замкнутого цикла», – сказал руководитель Центра компетенции сланца Вирумааского колледжа TalTech Калле Пирк.