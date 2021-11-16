ГАЛЕРЕЯ ⟩ Концерн Eesti Energia заложил краеугольный камень нового завода
Сегодня концерн Eesti Energia заложил краеугольный камень в строительстве сланцевого завода Enefit 280 в Аувере.
Сегодня концерн Eesti Energia заложил краеугольный камень в строительстве сланцевого завода Enefit 280 в Аувере.
Новый завод будет построен в 2024 году, и его выход на полную мощность планируется годом позже. Стоимость инвестиции запланирована в размере 321 миллионов евро. Проектный годовой объем производства завода составляет 268 тысяч тонн жидких топлив, из которых в дальнейшем на заводе будет производиться сырье для химической промышленности.
Применение в строительстве завода найдут около 1000 работников строительных и технологических компаний, в том числе до 700 местных жителей получат работу во время строительства. К ним на время строительства добавятся опосредованные рабочие места в секторе обслуживания.
По оценкам экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии После запуска завод масел напрямую и опосредованно создаст в общей сложности около 500 рабочих мест.
Новый завод будет использовать созданную эстонскими инженерами уникальную технологию Enefit, которая, как известно, является наиболее эффективной и наименее влияющей на окружающую среду промышленно подтвержденной технологией для придания ценности углеродсодержащему сырью, в том числе отходам.
«Хотя закладка краеугольного камня означает начало чего-то, на самом деле мы на сегодняшний день уже проделали большую предварительную работу. Технология Enefit позволяет в процессе пиролиза перерабатывать вдобавок к сланцу и отходы потребления – старые шины и пластиковые отходы. Таким образом мы сокращаем использование сланца, производим полезное сырье из образующегося в ходе человеческой жизнедеятельности мусора и в то же время помогаем решать конкретные экологические проблемы», – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
Если использование старых шин уже получило промышленное обоснование, исследования TalTech в области пластиковых отходов также являются многообещающими. Предприятие планирует выйти на промышленное производство жидких топлив из пластиковых отходов к 2025 году.
«Большая часть пластмасс производится из нефти, и при их переработке мы, по сути, снова получаем пригодные для нового использования нефтепродукты. Это и есть настоящая экономика замкнутого цикла», – сказал руководитель Центра компетенции сланца Вирумааского колледжа TalTech Калле Пирк.
Следующим шагом является постобработка жидких топлив, чтобы конечный продукт вместо сегодняшних судовых топлив представлял собой сырье для химической промышленности, которое используется в основном в текстильной и упаковочной промышленности. По оценке Eesti Energia, рынок химикатов в долгосрочной перспективе сильнее и прибыльнее, нежели рынок жидких топлив.