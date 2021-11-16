Скандальная сделка с экспресс-тестами принесла Марио Кадастику премию

Премия обоснована тем, что в октябре чиновник выполнил дополнительную задачу, а точнее - спланировал и запустил экспресс-тестирование в школах и занимался коммуникацией по данному вопросу.

Осуществленный при посредничестве Кадастика проект вызвал скандал, когда выяснилось, что за 10 минут была заключена сделка на пять миллионов евро с фирмой SelfDiagnostics, при том, что с другими предприятиями даже не связывались.