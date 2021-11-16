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  • Скандальная сделка с экспресс-тестами принесла Марио Кадастику премию

Скандальная сделка с экспресс-тестами принесла Марио Кадастику премию

Марио Кадастик ФОТО: Tairo Lutter

Приказом министра образования и науки Лийны Керсна советнику министра Марио Кадастику начислена премия в размере 750 евро, пишет Postimees.

Премия обоснована тем, что в октябре чиновник выполнил дополнительную задачу, а точнее - спланировал и запустил экспресс-тестирование в школах и занимался коммуникацией по данному вопросу.

Осуществленный при посредничестве Кадастика проект вызвал скандал, когда выяснилось, что за 10 минут была заключена сделка на пять миллионов евро с фирмой SelfDiagnostics, при том, что с другими предприятиями даже не связывались.

Правоохранительные органы в деятельности Кадастика ничего криминального не усмотрели, но свои вопросы министру направили представляющие комиссии по контролю за госбюджетом и по борьбе с коррупцией Урмас Рейнсалу («Отечество») и Эдуард Одинец (СДПЭ), а также Госконтроль.

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