Зимой Европу ждут крупные отключения электричества
Гигант по переработке сырья Trafigura предупредил, что из-за небольшого запаса газа европейским странам придется вводить масштабные плановые отключения электричества, пишет Postimees.
Гигант по переработке сырья Trafigura предупредил, что из-за небольшого запаса газа европейским странам придется вводить масштабные плановые отключения электричества, пишет Postimees.
Руководитель предприятия Джереми Уир предупредил, что зимой Европу ждут перебои с электричеством, сообщил Reuters. Причиной, по его словам, является небольшой запас газа. Ситуацию осложняет то, что спрос на газ резко вырос, а предложения за ним не поспевают.
«Совершенно честно, у нас нет сейчас достаточного количества газа, и мы не запасаем его на зимний период. Так что, это является серьезной проблемой, поскольку если зима в Европе окажется холодной, то на континенте могут начаться плановые отключения электричества», - сказал Уир.
По данным Reuters, на прошлой неделе «Газпром» снова начал поставлять большое количество газа, но в декабре поставка меньших объемов. В Европе цена на газ резко выросла, поэтому некоторым странам пришлось политическим решением остановить повышение цен: часть стран ввели предельную цену на газ, другие предлагают денежные меры помощи для оплаты счетов за электричество.
Это не единственный неприятный прогноз, который преподнес Уир потребителям. Он уверен, что в длительной перспективе цена за баррель нефти поднимается выше 100 долларов. Сейчас баррель Brent стоит 82,6 доллара, с начала года нефть подорожала на 60 процентов.