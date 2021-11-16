Зимой Европу ждут крупные отключения электричества

Руководитель предприятия Джереми Уир предупредил, что зимой Европу ждут перебои с электричеством, сообщил Reuters. Причиной, по его словам, является небольшой запас газа. Ситуацию осложняет то, что спрос на газ резко вырос, а предложения за ним не поспевают.

«Совершенно честно, у нас нет сейчас достаточного количества газа, и мы не запасаем его на зимний период. Так что, это является серьезной проблемой, поскольку если зима в Европе окажется холодной, то на континенте могут начаться плановые отключения электричества», - сказал Уир.

По данным Reuters, на прошлой неделе «Газпром» снова начал поставлять большое количество газа, но в декабре поставка меньших объемов. В Европе цена на газ резко выросла, поэтому некоторым странам пришлось политическим решением остановить повышение цен: часть стран ввели предельную цену на газ, другие предлагают денежные меры помощи для оплаты счетов за электричество.