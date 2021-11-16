Предупредите близких ⟩ Мошенники под видом работников Tallinna Vesi проникают в дома

До фирмы дошла информация о том, что человек, представляющийся сотрудником Tallinna Vesi, пытался проникнуть в дом клиента, чтобы взять образец воды и продать фильтр для воды. Согласно схеме, клиенту звонит человек, который интересуется, насколько тот удовлетворен качеством воды, а затем предлагает бесплатный анализ воды, который проводится на месте. После проведения анализа воды клиенту рекомендуют приобрести дорогостоящий фильтр.

«Этот человек не имеет отношения к Tallinna Vesi. Домашний тест не позволяет провести анализ для оценки соответствия качества воды по предусмотренным законом показателям, поэтому Tallinna Vesi не проводит такие анализы», - предупреждает водоканал.

Сотрудники Tallinna Vesi, как правило, посещают клиентов с целью замены счетчика воды или взятия образца воды, чтобы доставить его для анализа в аккредитованную лабораторию: «Сотрудники Tallinna Vesi передвигаются только на узнаваемых по логотипу компании автомобилях, носят рабочую одежду с логотипом Tallinna Vesi и предъявляют рабочее удостоверение».

Предприятие уточнило, что регулярно берущиеся образцы воды подтверждают, что в регионе обслуживания Tallinna Vesi вода на 99% соответствует чрезвычайно высоким требованиям, установленным в отношении питьевой воды, и идущая из крана вода не нуждается в дополнительной фильтрации. Кроме того, Tallinna Vesi не занимается продажей или посредничеством при продаже фильтров клиентам.