Вступительные экзамены в финские университеты станут цифровыми

Часть экзаменов начала переходить в цифровой формат уже весной этого года. Это были единые испытания для поступления на педагогические специальности, биологию и экологию, фармацевтику, географию и информационные технологии. Следующей весной к ним присоединятся медицина, биохимия, молекулярная биология, психология и логопедия.

Помимо этого, экзамены будут в дальнейшем проходить позже. Это сделано для того, чтобы поступившим по аттестатам не надо было к ним готовится и переживать за учебное место. Сейчас половина абитуриентов поступает на основании среднего балла аттестата.