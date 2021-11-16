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Вступительные экзамены в финские университеты станут цифровыми

Работа за компьютером. ФОТО: Felix Zahn/photothek.net via www.imago-images.de/imago images/photothek

Финские университеты совместно договорились об изменении системы вступительных экзаменов. Экзамены станут цифровыми, их содержание будет пересмотрено и их число сократится, пишет Yle.

Часть экзаменов начала переходить в цифровой формат уже весной этого года. Это были единые испытания для поступления на педагогические специальности, биологию и экологию, фармацевтику, географию и информационные технологии. Следующей весной к ним присоединятся медицина, биохимия, молекулярная биология, психология и логопедия.

Помимо этого, экзамены будут в дальнейшем проходить позже. Это сделано для того, чтобы поступившим по аттестатам не надо было к ним готовится и переживать за учебное место. Сейчас половина абитуриентов поступает на основании среднего балла аттестата.

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