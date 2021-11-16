Эстонию ждет быстрый рост зарплат

Неуверенность в будущем мировой экономики в последние месяцы усугубилась

Хотя спрос остается высоким, глобальные логистические проблемы и перебои с поставками ряда товаров все больше сдерживают рост. Резкий скачок цен на энергоносители привел к тому, что инфляция достигла самого высокого уровня за много лет, нанося ущерб покупательной способности населения.

Завершился ряд мер государственной поддержки экономики, которые способствовали замедлению темпов роста потребления, особенно в Соединенных Штатах. В то же время во многих странах проявились «узкие места» на рынке труда, а доля компаний, жалующихся на проблемы с наймом персонала, быстро выросла до исторически высокого уровня. Среди крупных экономик, в США и Великобритании это выразилось также в ускорении роста заработной платы. Так, сомнения вызывают заверения центральных банков в том, что изменения в политике процентных ставок будут мягкими и медленными.

Проблемы с поставками решатся, процентные ставки останутся низкими

По оценке аналитиков SEB, многие из этих проблем будут носить временный характер. Дефицит в цепочках поставок, хотя и был вызван более быстрым, чем ожидалось, восстановлением спроса, впоследствии усугубился вследствие накопления запасов в связи с неуверенностью участников рынка. Хотя в ближайшие месяцы возможно некоторое обострение дефицита, предложение вскоре догонит спрос, и во второй половине 2022 года ситуация нормализуется.

В следующем году благодаря замедлению роста спроса со стороны Китая и увеличению поставок газа из России в Европу снизятся и цены на энергоносители. Ожидания финансовых рынков в отношении повышения процентных ставок, на наш взгляд, слишком преждевременны.

Мы прогнозируем, что Федеральная резервная система США впервые повысит свою основную процентную ставку в сентябре следующего года, с последующим повышением до 1,5% к концу 2023 года. Что касается Европейского центрального банка, мы не считаем вероятным повышение процентной ставки в течение прогнозного периода.

В ближайшие годы сохранится хороший темп экономического роста основных торговых партнеров Эстонии

В уходящем году темп роста ВВП Еврозоны составил 5,1%, в следующем и 2023 году он ожидается на уровне 4,4% и 2,6%, соответственно. Экономический рост Финляндии, важнейшего торгового партнера Эстонии, будет более медленным: в 2022 году мы прогнозируем там рост ВВП на 3,0%, в 2023 году - на 1,6%. Ожидается, что в течение прогнозного периода быстрее всего будет расти экономика Швеции: в следующем году ожидается рост ВВП на 3,6%, а в 2023 году - на 2,5%.

Экономический рост Эстонии в следующем году будет иметь широкую основу

Экономический рост Эстонии в следующем году составит 3,8%, что несколько ниже наших предыдущих ожиданий, а также ниже среднего показателя по еврозоне. Однако это связано не с потерей динамики в экономике, а с очень высокой сравнительной базой этого года: в результате пенсионной реформы экономический рост Эстонии в этом году достигнет 8,8%.

Однако быстрое сжигание пенсионных накоплений и высокая инфляция, которая сохранится до второй половины следующего года, оставляют меньше возможностей для роста частного потребления. В то же время самый высокий за последние годы спрос поддерживает экспорт на высоком уровне и подталкивает компании к увеличению инвестиций.

Хотя во время коронакризиса безработица в Эстонии выросла больше, чем во многих других странах, условия на рынке труда в следующем году станут очень жесткими, что приведет к росту средней заработной платы самыми быстрыми темпами за последние годы. В среднем рост заработной платы на 8,5% значительно опередит увеличение индекса потребительских цен, который в 2022 году вырастет на 3,7%.