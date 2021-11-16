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Вакцинированные подростки редко болеют Covid-19

Вакцинация. ФОТО: Jüri Looring

Среди вакцинированных двумя дозами вакцины от COVID-19 подростков процент заразившихся составляет 0,7%, а среди привитых бустерной дозой – 0,4%.

Подростки в возрасте от 12 до 15 лет прививаются от коронавируса в Эстонии так называемой детской, т.е. уменьшенной дозой вакцины. В исключительных случаях пройти вакцинацию могут и подростки младше 12 лет, но только по медицинским показаниям, пишет rus.err.ee.

При вакцинации подростки получают очень сильную защиту от COVID-19. По состоянию на 16 ноября в Эстонии вакцинировано 22 918 подростков до 15 лет, из которых 170, или 0,7% заразились коронавирусом.

Для обеспечения максимальной защиты бустерную дозу вакцины получили 118 978 совершеннолетних жителей Эстонии, из них 469, или 0,4% были инфицированы.

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