Вакцинированные подростки редко болеют Covid-19

Подростки в возрасте от 12 до 15 лет прививаются от коронавируса в Эстонии так называемой детской, т.е. уменьшенной дозой вакцины. В исключительных случаях пройти вакцинацию могут и подростки младше 12 лет, но только по медицинским показаниям, пишет rus.err.ee.

При вакцинации подростки получают очень сильную защиту от COVID-19. По состоянию на 16 ноября в Эстонии вакцинировано 22 918 подростков до 15 лет, из которых 170, или 0,7% заразились коронавирусом.