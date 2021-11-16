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Погиб сбитый машиной велосипедист

Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Сегодня вечером в 17.20 в полицию сообщили, что в деревне Нурме, волость Тори, Пярнумаа, на Лепплаане-теэ погиб в столкновении с машиной 59-велосипедист.

«По предварительной информации, фургон Renault Trafic ехал по двухполосной односторонней дороге, Лепплаане-теэ, в сторону Таллинна. Водитель совершал обгон грузовика и начал перестраиваться, когда на дорогу неожиданно для водителя выехал велосипедист. Водителю фургонa не удалось избежать столкновения. К сожалению, велосипедист получил насколько тяжелые травмы, что скончался на месте ДТП», – сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

Водитель Renault, 62-летний мужчина, был трезв и у него есть право на управление транспортного средства соответствующей категории. По предварительным данным, на велосипеде не горели передний и задний фары, а на велосипедисте не было шлема.

Все обстоятельства этого происшествия выяснит уголовное производство.

«Сейчас, в самое темное время года, просим велосипедистов сделать все от себя зависящее, чтобы быть заметными на дороге. Для это на велосипеде должны обязательно гореть спереди фонарь белого, а сзади красного цвета, также на дороге будет намного виднее велосипедист в светоотражающем жилите. Мы советуем велосипедистам всех возрастов использовать шлем, так как это может спасти вам жизнь», – добавил Янсон.

В этом году по всей Эстонии в ДТП погибло семеро велосипедистов, в том числе двое в Пярнумаа, пострадало 278 велосипедистов, из них в Пярнуском уезде – 16. В 2020 в Эстонии в ДТП погибло трое велосипедистов, пострадало 339.

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