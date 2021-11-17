Студия Postimees: до чего доведет кризис с мигрантами?13:30
Кризис с мигрантами разворачивается по все более горячему сценарию. Что готова Европа противопоставить Лукашенко? Придется ли Брюсселю пойти на уступки?
Кризис с мигрантами разворачивается по все более горячему сценарию. Что готова Европа противопоставить Лукашенко? Придется ли Брюсселю пойти на уступки?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. Смотрите включение из студии в 13:30!