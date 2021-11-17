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Студия Postimees: до чего доведет кризис с мигрантами?
13:30

Калев Стойческу ФОТО: Gert Tali

Кризис с мигрантами разворачивается по все более горячему сценарию. Что готова Европа противопоставить Лукашенко? Придется ли Брюсселю пойти на уступки?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. Смотрите включение из студии в 13:30!

  • Насколько далеко зашел кризис?
  • Помогут ли силовые кордоны на границе Польши и Литвы удержать ситуацию под контролем? 
  • Вероятно ли вмешательство НАТО? Чем альянс может помочь?
  • Куда девать тысячи людей, замерзающих на границе?
  • Какого эффекта можно ждать от усиления санкций против Лукашенко?
  • Придется ли Европе пойти на уступки?

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