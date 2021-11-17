Анетт Контавейт вышла в финал итогового турнира WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в финал проходящего в мексиканской Гвадалахаре итогового турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в финал проходящего в мексиканской Гвадалахаре итогового турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В полуфинальном поединке Контавейт (WTA 8) одержала в трех сетах победу над представительницей Греции Марией Саккари (WTA 6) со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
В финале Контавейт встретится с испанкой Гарбинье Мугуруса, занимающей пятую строчку в мировом женском теннисном рейтинге. На групповом этапе турнира Контавейт проиграла Мугурусе со счетом 4:6, 4:6.
Находящаяся в отличной форме эстонская спортсменка выиграла 29 из последних 32 матчей и в ноябре впервые вошла в десятку лучших теннисисток мира. С середины августа Контавейт тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов. Общий призовой фонд итогового турнира Женской теннисной ассоциации составляет порядка пяти миллионов долларов.