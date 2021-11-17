Ср, 17.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Анетт Контавейт вышла в финал итогового турнира WTA

Анетт Контавейт. ФОТО: Refugio Ruiz

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в финал проходящего в мексиканской Гвадалахаре итогового турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В полуфинальном поединке Контавейт (WTA 8) одержала в трех сетах победу над представительницей Греции Марией Саккари (WTA 6) со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

В финале Контавейт встретится с испанкой Гарбинье Мугуруса, занимающей пятую строчку в мировом женском теннисном рейтинге. На групповом этапе турнира Контавейт проиграла Мугурусе со счетом 4:6, 4:6.

Находящаяся в отличной форме эстонская спортсменка выиграла 29 из последних 32 матчей и в ноябре впервые вошла в десятку лучших теннисисток мира. С середины августа Контавейт тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов. Общий призовой фонд итогового турнира Женской теннисной ассоциации составляет порядка пяти миллионов долларов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back