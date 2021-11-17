ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сборная Эстонии по футболу на выезде проиграла Чехии

После перерыва давление хозяев принесло результат - на 59-й минуте с близкого расстояния цель поразил Якуб Брабец, пишет Rus.ERR.

На 82-й минуте сборная Эстонии могла сравнять счет, но удар вышедшего на замену Сергея Зенева кончиками пальцев парировал голкипер чехов Томаш Вацлик.

Через три минуты грубую ошибку допустил защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм, шансом воспользовался Ян Сикора, который увеличил счет до 2:0 в пользу Чехии.

Сборная Эстонии заняла четвертое место в группе, а Чехия, хоть и стала третьей, но все равно прошла в стыковые матчи по рейтингу Лиги наций УЕФА.