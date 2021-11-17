Нового лидера для преступного мира Эстонии активно не ищут

Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс перечисляет 30 имен людей, которые погибли, начиная с 1993 года, в преступных разборках. Факт, что не все смерти были криминальными, но большая часть из них нашли свою пулю. Времена были такие и решать конфликты по-другому не умели или не хотели.

По некоторым оценкам в Эстонии действовали 15-20 разных преступных формирований, семь-восемь из которых полиция считала опасными. На данный момент за короткий срок временно или окончательно разрушена почти половина из них, а в тюрьмы отправлены более сотни человек. Борьба с преступным миром была интенсивной, это отражено и в новом индексе международной организованной преступности, где Эстония в этой борьбе занимает девятое место. Но так было не всегда. По словам Аго Лейса, причиной является изменение мировоззрения полиции. «В 1990-х годах мы занимались единичными случаями, но общей картины того, что происходит в стране, у нас не было. Поэтому от работы с этими случаями не было и желаемых последствий. Поскольку такой подход не работал, мы переосмыслили свою тактику».