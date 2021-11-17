Ср, 17.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Нового лидера преступного мира Эстонии особо активно не ищут

Нового лидера преступного мира Эстонии особо активно не ищут

Деятели преступного мира. ФОТО: Kollaaž: Karel Reisenbuk

В 1990-е годы организованная преступность в Эстонии действовала в полную силу. Практически каждое утро в лесах Харьюмаа находили труп с признаками насильственной смерти, а взрывы не являлись редкостью. Государство и полиция были слабыми и бедными, преступников из-за нехватки ресурсов конвоировали иногда даже на трамвае. Взятых в заложники подвешивали на теплотрассах в подвалах. Находившаяся в эпицентре бандитских войн полиция могла лишь тушить пожары, а на то, чтобы заниматься проблемой в целом, просто не было времени. Сегодня многое изменилось, крышевания больше нет, но организованная преступность никуда не делась, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс называет 30 имен людей, которые с 1993 года погибли в криминальных разборках. Времена были такие и решать конфликты по-другому не умели и не хотели.

По некоторым оценкам, в Эстонии действовали 15-20 разных преступных формирований, семь-восемь из которых полиция считала опасными. На данный момент за короткий срок временно или окончательно разрушена почти половина из них, а в тюрьмы отправлено более сотни человек. Борьба с преступным миром была усиленной, что отражено и в новом индексе международной организованной преступности, где Эстония в этой борьбе занимает девятое место.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back