Нового лидера преступного мира Эстонии особо активно не ищут

В 1990-е годы организованная преступность в Эстонии действовала в полную силу. Практически каждое утро в лесах Харьюмаа находили труп с признаками насильственной смерти, а взрывы не являлись редкостью. Государство и полиция были слабыми и бедными, преступников из-за нехватки ресурсов конвоировали иногда даже на трамвае. Взятых в заложники подвешивали на теплотрассах в подвалах. Находившаяся в эпицентре бандитских войн полиция могла лишь тушить пожары, а на то, чтобы заниматься проблемой в целом, просто не было времени. Сегодня многое изменилось, крышевания больше нет, но организованная преступность никуда не делась, пишет Postimees.