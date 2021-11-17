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  • На пересечении Тартуского и Петербургского шоссе вырастет новое многоэтажное здание
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На пересечении Тартуского и Петербургского шоссе вырастет новое многоэтажное здание

Новое офисное здание Scandium Park, строить которое по адресу Петербури-теэ, 1а начинает Scandium Kinnisvara, выделяется своими инновационными экологичными технологиями, благодаря которым энергетический класс дома значительно превышает класс А. Тринадцатиэтажное офисное здание отличается концепцией смешанного использования - помимо офисов в доме будет множество возможностей для отдыха сотрудников, тренажерный зал, ресторан, зеленая терраса и апарт-отель. Разрешение на строительство только что получено.

По словам руководителя Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте, представительное здание предназначено для компаний, которые хотят разместиться в центре столицы в экологически чистом здании, построенном по уникальному проекту. «Высотное здание Scandium Park станет достопримечательностью для приезжающих в Таллинн из Тарту, Санкт-Петербурга и Риги, так как оно очень удачно расположено на перекрестке дорог. Благодаря окружающим его малоэтажным зданиям и высокому расположению земельного участка над уровнем моря, из дома будут открываться прекрасные виды на Таллиннский залив, Старый город, аэропорт и озеро Юлемисте».

Scandium Park состоит из двух частей - 13-этажного здания со светлым фасадом и пятиэтажного, решенного в темной гамме. Общая арендная площадь дома составит 6200 м2, из которых 4411 м2 - офисы, а 1600 м2 займет апарт-отель.

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Помимо офисов, на первых двух этажах здания будут расположены помещения для отдыха сотрудников, зал для занятий йогой и тренажерный зал, а также двухэтажный ресторан. На шестом этаже здания будет создана просторная зеленая терраса. Апарт-отель на 52 квартиры, которыми начнет управлять опытный оператор Nestin Rent, разместится с шестого по девятый этажи.

Проектировщиком здания Scandium Park является архитектурная фирма Pluss, за внутреннюю архитектуру отвечает KAOS Architects. Разрешение на строительство получено, а со строительной фирмой застройщики определятся в ближайшие месяцы в ходе анализа ценовых предложений. 

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