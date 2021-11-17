На пересечении Тартуского и Петербургского шоссе вырастет новое многоэтажное здание

По словам руководителя Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте, представительное здание предназначено для компаний, которые хотят разместиться в центре столицы в экологически чистом здании, построенном по уникальному проекту. «Высотное здание Scandium Park станет достопримечательностью для приезжающих в Таллинн из Тарту, Санкт-Петербурга и Риги, так как оно очень удачно расположено на перекрестке дорог. Благодаря окружающим его малоэтажным зданиям и высокому расположению земельного участка над уровнем моря, из дома будут открываться прекрасные виды на Таллиннский залив, Старый город, аэропорт и озеро Юлемисте».