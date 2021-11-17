На пересечении Тартуского и Петербургского шоссе вырастет новое многоэтажное здание
Новое офисное здание Scandium Park, строить которое по адресу Петербури-теэ, 1а начинает Scandium Kinnisvara, выделяется своими инновационными экологичными технологиями, благодаря которым энергетический класс дома значительно превышает класс А. Тринадцатиэтажное офисное здание отличается концепцией смешанного использования - помимо офисов в доме будет множество возможностей для отдыха сотрудников, тренажерный зал, ресторан, зеленая терраса и апарт-отель. Разрешение на строительство только что получено.