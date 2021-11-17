Основные показатели заражаемости ковидом в Германии обновили максимумы

Число выявленных за сутки новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 и семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии обновили максимумы с начала пандемии. Как сообщил Институт имени Роберта Коха в среду, 17 ноября, за последние 24 часа 52 286 тестов на коронавирус в ФРГ оказались положительными. Это на 13 150 больше, чем 10 ноября, когда сообщалось о 39 676 новых случаях инфицирования. Всего с начала пандемии в Германии выявлено 5 129 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет Deutsche Welle.