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Основные показатели заражаемости ковидом в Германии обновили максимумы

Пациент. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Число выявленных за сутки новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 и семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии обновили максимумы с начала пандемии. Как сообщил Институт имени Роберта Коха в среду, 17 ноября, за последние 24 часа 52 286 тестов на коронавирус в ФРГ оказались положительными. Это на 13 150 больше, чем 10 ноября, когда сообщалось о 39 676 новых случаях инфицирования. Всего с начала пандемии в Германии выявлено 5 129 950 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет Deutsche Welle.

Вновь заметно повысился и семидневный средний показатель распространения коронавируса. На утро 17 ноября он составил 319,5 случая на 100 тыс. населения за семь дней, что является наивысшим значением с начала пандемии. Днем ранее он составлял 312,4 случая. Показатель распространения обновляет максимумы уже десятый день подряд.

Медицинские учреждения зафиксировали смерть 294 человека от легочного заболевания COVID-19 и его последствий. Таким образом с начала пандемии вирус унес жизни 98 274 жителей Германии.

Семидневный коэффициент загруженности клиник в Германии - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений - по данным на вторник, 16 ноября, составил 4,86 на 100 тысяч населения (днем ранее - 4,65). Единого для всей страны критического уровня не установлено из-за больших региональных различий. Максимальный показатель - около 15,5 на 100 тысяч населения - был зафиксирован в период прошлогоднего Рождества.

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