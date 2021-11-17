Министр окружающей среды уходит в отставку

Министр окружающей среды Тынис Мёльдер в среду сообщил правлению Центристской партии и парламентской фракции центристов о решении уйти в отставку по собственному желанию.

«Я благодарю Центристскую партию и ее председателя Юри Ратаса за доверие и предоставленную возможность работать на посту министра! Я также благодарю премьер-министра Каю Каллас и Партию реформ за успешное сотрудничество в правительстве – благодаря взаимопониманию на уровне правительства был решен ряд касающихся окружающей среды вопросов», - сказал Мёльдер.

«Иногда, чтобы продолжить идти вперед бывает необходимо на шаг отступить. Решение подать в отставку связано и вопросами моего здоровья и семьи. Должность министра, как и мои прежние рабочие места, требует много времени и сил. Результатом стали определенные сложности в личной жизни, которые со временем лишь усугублялись. На сегодняшний день я пришел к пониманию, что необходимо больше времени уделять семье и заняться здоровьем», - сказал Мёльдер.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Тынис Мёльдер работал с полной самоотдачей. «Благодаря Тынису произошли существенные подвижки в решении ряда вопросов, вызывающих противоречие в обществе. Он успешно привлекал к обсуждению тем представителей различных заинтересованных групп», - сказал Ратас.