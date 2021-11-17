Министр окружающей среды уходит в отставку

Министр окружающей среды уходит в отставкуЕго заменит Эрки Сависаар
Тынис Мёльдер уходит в отставку, новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар.
Тынис Мёльдер уходит в отставку, новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар.
Министр окружающей среды Тынис Мёльдер в среду сообщил правлению Центристской партии и парламентской фракции центристов о решении уйти в отставку по собственному желанию.
«Я благодарю Центристскую партию и ее председателя Юри Ратаса за доверие и предоставленную возможность работать на посту министра! Я также благодарю премьер-министра Каю Каллас и Партию реформ за успешное сотрудничество в правительстве – благодаря взаимопониманию на уровне правительства был решен ряд касающихся окружающей среды вопросов», - сказал Мёльдер.
«Иногда, чтобы продолжить идти вперед бывает необходимо на шаг отступить. Решение подать в отставку связано и вопросами моего здоровья и семьи. Должность министра, как и мои прежние рабочие места, требует много времени и сил. Результатом стали определенные сложности в личной жизни, которые со временем лишь усугублялись. На сегодняшний день я пришел к пониманию, что необходимо больше времени уделять семье и заняться здоровьем», - сказал Мёльдер.
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Тынис Мёльдер работал с полной самоотдачей. «Благодаря Тынису произошли существенные подвижки в решении ряда вопросов, вызывающих противоречие в обществе. Он успешно привлекал к обсуждению тем представителей различных заинтересованных групп», - сказал Ратас.
«Под руководством Тыниса была возобновлена работа над программой развития лесного хозяйства. Министерство окружающей среды совместно с рабочей группой, состоящей преимущественно из ученых, составляет новую, основанную на научных знаниях программу развития. Тынис также много внимания уделял темам сбора и утилизации отходов и достижения климатической нейтральности. Он стал инициатором нескольких важных решений: о сокращении объемов вырубки леса, о компенсации расходов на оплату счетов за электроэнергию семьям с низкими доходами и о повышение заработной платы работникам сферы окружающей среды. Я очень благодарен Тынису за его работу, в то же время я понимаю его решение – на первом месте должны быть семья и здоровье», - прокомментировал Ратас отставку Мёльдера.