Коронавирус подтвержден у 1023 жителей Эстонии, семеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1023. Скончались семь человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7766 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1023. Скончались семь человек.
Среди новых заразившихся 677 человек не были вакцинированы, а 346 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 17 ноября в больницах находится 489 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 387 человек, из которых 287 человек (74,2%) не были вакцинированы, у 100 человек (25,8%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 43 новые истории болезни. Скончались семь человек: 56-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летняя женщина, 72-летний мужчина, 83-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина.
За сутки ввели 7356 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 999 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 124 796 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,4%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).