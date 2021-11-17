Коронавирус подтвержден у 1023 жителей Эстонии, семеро скончались

Среди новых заразившихся 677 человек не были вакцинированы, а 346 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 17 ноября в больницах находится 489 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 387 человек, из которых 287 человек (74,2%) не были вакцинированы, у 100 человек (25,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 43 новые истории болезни. Скончались семь человек: 56-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летняя женщина, 72-летний мужчина, 83-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина.

За сутки ввели 7356 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 999 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 124 796 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.