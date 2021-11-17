Правительство вызывает резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип-2021»

Правительство Эстонской Республики в среду решило призвать на дополнительные учебные сборы «Шип-2021» (Okas 2021) 1684 резервиста. Сборы касаются личного состава 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервистов 191-й и 291-й рот разведки, соответствующее предложение сделал командующий Силами обороны.

Резервисты указанных подразделений обязаны незамедлительно явиться к приписанному им месту сбора.

Уточнить свой статус и причастность к списку вызываемых на сборы резервистов возможно через регистр военнообязанных по адресу www.kaitsevaeteenistus.ee.

Резервисты 17-го инженерного батальона и 191-й роты разведки могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 и адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.

Резервисты 27-го инженерного батальона и 291-й роты разведки могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 5010 и адресу электронной почты S1.2JVBR@mil.ee.

Дополнительные учебные сборы резервистов «Шип-2021» (Okas 2021) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов, входящих в структуру сил быстрого реагирования. Также в ходе учений будет отрабатываться сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны и производиться установка временных пограничных ограждений.

Учения проводятся с целью тренировки, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

По словам министра обороны Калле Лаанета, Силы обороны должны обеспечить готовность Эстонии к любым ситуациям. «Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию и отрабатывать эту готовность в ходе учений», - подчеркнул он.

«Эстонская модель государственной обороны опирается на резервистов – она подтвердила свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не является данностью, поэтому Эстония проводит регулярные учения с целью поддержания и развития способности подразделений резерва к быстрому реагированию».